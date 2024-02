Vláda priniesla návrhy na podporu automobilového priemyslu a rozvoja elektromobility

Denisa Saková (Zdroj: TASR/František Iván)

"Je záujmom SR, aby výrobné kapacity ostávali na území SR, ako aj udržanie pozície jednej z najpriemyselnejších krajín Európy," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu. Štát by mal podľa rezortu podporovať budovanie investičných kapacít a výrobu dielov na výrobu automobilov vrátane elektromobilov a podporovať vzdelávanie a prípravu trhu práce najmä v odvetví automobilového priemyslu.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mala podľa jedného z bodov návrhu uznesenia vlády iniciovať rokovania s aspoň jedným novým výrobcom elektromobilov alebo dôležitých dielov na výrobu elektromobilov. Slovensko by tak malo získať výrobu s vysokou pridanou hodnotou v rozsahu stredného podniku.

Rozvoj elektromobility je úzko spojený aj s rastúcimi nárokmi na elektrickú energiu. Rezort hospodárstva by spolu s rezortom financií mal posúdiť predpokladané nároky výrobcov automobilov na dodávky elektrickej energie a tieto zapracovať do desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy a do plánov rozvoja distribučných sústav. Zároveň by malo MH zabezpečiť vypracovanie analýzy, ktorá posúdi vplyv rozvoja elektromobility na prevádzkovanie prenosovej a distribučných sústav vrátane vyhodnotenia vplyvu na ceny elektriny pre všetky typy odberateľov.

Slovensko v poslednom čase začína pociťovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) má podľa navrhnutého uznesenia vlády pripraviť a začať realizovať projekt na podporu vzdelávania a prípravy trhu práce v súlade s požiadavkami trhu práce najmä v odvetví automobilového priemyslu.

Na zvýšený nápor pracovníkov zo zahraničia by sa malo pripraviť ministerstvo vnútra. To má spracovať návrh na zriadenie troch klientskych cudzineckých centier v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach prepojených novým informačným systémom, ktoré majú pomáhať cudzineckej polícii pri prijímaní a vybavovaní žiadostí o udelenie alebo obnovenie prechodného pobytu pre zahraničných zamestnancov.