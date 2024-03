Cielená revízia plánu obnovy sa začne realizovať po rokovaniach s Európskou komisiou, tvrdí Kmec

Peter Kmec (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Cielená revízia Plánu obnovy a odolnosti SR sa začne realizovať po technických rokovaniach s Európskou komisiou (EK), približne do polovice júna. Rezorty označili po vnútorných auditoch 50 oblastí ako rizikových, z čoho bolo 12 míľnikov vyhodnotených ako nerealizovateľných. Uviedol to vicepremiér pre plán obnovy a eurofondy SR Peter Kmec (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády.

"Zatiaľ sme si dali termín do polovice júna, tam sú ešte otvorené aj otázky pri napĺňaní štvrtej žiadosti o platbu. Týka sa to predovšetkým trinástych dôchodkov a udržateľnosti dôchodkového systému, kde by ešte mala prebehnúť legislatíva na aprílovej schôdzi. Samozrejme, budeme musieť vyriešiť ešte limity verejných výdavkov, kde budeme musieť opäť rokovať s komisiou, aby sme našli určitý prienik medzi strednodobou a dlhodobou udržateľnosťou verejných financií," priblížil Kmec.

aktuálne video

Tlačová konferencia Petra Kmeca z Úradu vlády SR po rokovaní (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Dodal, že rezorty dostali za úlohu rozpracovať si vnútorné audity v súvislosti so stavom plnenia míľnikov a cieľov. Následne bolo 50 rizikových oblastí vyhodnocovaných v rámci Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA). "Tých 12 míľnikov bolo vyhodnotených z pohľadu toho, že reálnosť napĺňania týchto projektov je z rôznych objektívnych príčin nereálna," dodal Kmec s tým, že ide o oblasti z rezortu zdravotníctva, rezortu školstva a rezortu životného prostredia.

Ako uviedol Kmec, piatu žiadosť o platbu plánujú podať v štvrtom kvartáli, pričom bude v tomto roku jediná. "Myslím si, že piata žiadosť, čo sa týka plnenia míľnikov a cieľov, bude úspešne naplnená," uviedol vicepremiér s tým, že je ešte potrebné prijať legislatívu na udržateľnosť dôchodkového systému, ako aj vyriešiť niektoré otvorené problémy v rámci rezortu životného prostredia.

EK podľa jeho slov pozastavila hodnotenie štvrtej žiadosti o platbu preto, že čaká na dokončenie tejto legislatívy. "Ostatné míľniky a ciele tam máme naplnené, samozrejme, komisia bude posudzovať aj potenciálne zvrátenie už existujúceho míľnika k limitom verejných výdavkov," uzavrel Kmec.

NIKA vyhodnotila 12 návrhov na revíziu plánu obnovy ako vhodných

Na cielenú revíziu plánu obnovy bolo predložených asi 50 návrhov, pričom ide asi o jednu štvrtinu zo všetkých míľnikov a cieľov. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) vyhodnotila 12 z nich ako vhodných na úpravu a 38 návrhov ako nerelevantných. Vyplýva to zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR z dielne vicepremiéra pre eurofondy a plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorú v stredu schválila vláda.

Niektoré návrhy na posun termínu implementácie NIKA vyhodnotila ako zmeny, ktoré nie je potrebné s Európskou komisiou (EK) rokovať v prípade úpravy plánu obnovy. "Pri predkladaní žiadostí o platbu existuje určitá flexibilita a možnosť posunúť v rámci daného roka jej predloženie EK na čas po splnení problematických opatrení," uvádza sa v správe.

NIKA ako jednotný kontaktný bod pre komunikáciu bude následne viesť diskusiu s EK o úprave spôsobu implementácie opatrení. V rámci celého procesu bude potrebné, aby vykonávatelia, zodpovední za implementáciu dotknutých opatrení, poskytovali NIKA plnú súčinnosť.