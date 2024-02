Vláda zvýši počet národných víz: Stane sa tak aj v profesiách z oblasti dopravy

Erik Tomáš (Zdroj: TASR/František Iván)

KOŠICE -Počet národných víz sa zvýši z najviac 2-tisíc na najviac 10-tisíc ročne. Má sa tak zefektívniť prijímanie príslušníkov vybraných tretích krajín, ktorých profesie sú z oblasti priemyslu. Ide najmä o automobilovú výrobu, ktorá vykazuje nedostatok pracovnej sily. Vyplýva to zo súvisiaceho návrhu nariadenia vlády z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok schválila.

Nariadením sa takisto rozširujú zdrojové krajiny aj o Indickú republiku. Podmienka minimálneho obdobia usadenia zamestnávateľa sa upravuje zo štyroch rokov na tri roky. "Návrhom nariadenia sa navrhuje za zamestnávateľa považovať aj agentúru dočasného zamestnávania s podmienkou verifikácie zoznamu štátnych príslušníkov tretích krajín užívateľským zamestnávateľom," uviedol predkladateľ.

Maximálna lehota pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na posúdenie príslušníkov tretích krajín na účely udelenia národného víza sa predlžuje, a to z piatich na desať pracovných dní. Návrh nariadenia má podľa predkladacej správy zefektívniť proces prijímania na nasledujúce mesiace, a to do nadobudnutia účinnosti návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. Nariadenie nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.

Zvýši sa počet národných víz v profesiách z oblasti dopravy

Počet národných víz v profesiách z oblasti dopravy sa zvýši, keďže dlhodobo vykazujú nedostatok pracovnej sily. Má sa tak zefektívniť proces prijímania príslušníkov tretích krajín. Vyplýva to zo súvisiaceho návrhu nariadenia vlády z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša (Hlas-SD), ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Nariadením sa konkrétne zvýši počet národných víz v profesii vodič autobusu z najviac 200 na najviac 2-tisíc ročne. Taktiež v profesii vodič ťažkého nákladného vozidla z najviac 2-tisíc na najviac 5-tisíc ročne. Zdrojové krajiny sa rozširujú o Indiu, Indonéziu, Nepál a Filipíny.

Prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín má nariadenie zefektívniť na nasledujúce mesiace, a to do nadobudnutia účinnosti návrhu novely zákona o pobyte cudzincov. Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.