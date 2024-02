Dosť bolo podvodných akcií: Obchodníci musia ísť s kožou na trh! TAKTO už na falošné zľavy nikdy nenaletíte

Podvodným akciám už nenaletíte! (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Obchodníci by mali pri znižovaní cien tovaru uvádzať aj jeho predchádzajúcu cenu. Ide pritom o najnižšiu cenu, za ktorú obchodník predával tovar v období aspoň 30 dní pred znížením ceny. Zaviesť by sa takisto mala povinnosť reflektovať najnižšiu cenu za posledných 30 dní. Na zmeny, ktoré by mal priniesť nový zákon o ochrane spotrebiteľa, upozornili právni experti z advokátskej kancelárie Ružička and Partners. Návrh zákona poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v polovici februára do druhého čítania.