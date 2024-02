Zákon o ochrane spotrebiteľa má nahradiť viacero predpisov

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Vládny návrh zákona o ochrane spotrebiteľa by mal do budúcnosti predstavovať základný právny predpis v oblasti ochrany spotrebiteľa a nahradiť niekoľko aktuálne platných zákonov. Takisto má modernizovať spotrebiteľskú legislatívu a detailnejšie ju zosúladiť s právnymi predpismi EÚ. Návrh tohto zákona v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.