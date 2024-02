Medzi Matovičom a Dankom to v parlamente opäť poriadne vrelo: VIDEO Padali slová ako pipka či mešuge

Na snímke hore vpravo podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Andrej Danko (SNS) a dole vľavo poslanec NR SR Igor Matovič (hnutie Slovensko) (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - V parlamente to dnes opäť vrie. O neželané spestrenie sa počas 9. schôdzy Národnej rady SR postaral prezidentský kandidát Igor Matovič, ktorý si na mušku zobral svojho konkurenta v blížiacich sa voľbách Andreja Danka. Matovič sa vo svojom prejave okrem iného vyjadril aj k nedávnej ceste šéfa SNS do Dubaja a oheň bol na streche.

Všetko odštartovala poznámka Igora Matoviča, že na dovolenke v Dubaji nebol Andrej Danko pracovne, ale „bol si tam užívať s pipkou“. Podpredseda Národnej rady reagoval slovami "S pipkou Pavlínkou si veľa neužijete.“ To Igora Matoviča naštartovalo a za Dankom si prišiel veci vydiskutovať osobne. Dvojica na seba začala slovne útočiť.

Ostrá výmená názorov medzi Andrejom Dankom a Igorom Matovičom (Zdroj: TV NR SR)

Po zapnutí mikrofónu začal Danko Matovičovi vykať, na čo mu Matovič povedal, že pri vypnutom mikrofóne mu tykal. "Môžem ti aj tykať, magorko,“ odpovedal Danko. "Si regulérne mešuge, ktoré omylom teraz vedie Národnú radu,“ odpovedal mu Matovič. "Ty si omylom bol premiér a celý národ videl ‚one time, next time‘,“ odvrkol šéf SNS. Po slovnej konfrontácii Danko prerušil schôdzu na päť minút so slovami, „kým Matovičovi pošlú tabletky“.

"Čo si myslíte, že ja si nechám brnkať po nose od niekoho ako Igor Matovič?," povedal Danko po incidente prítomným novinárom. "Prosím nepretáčajte to, ale pozrite sa, kde je pravda. Nikdy som nebol v sále vulgárny, ale to čo stvára Pročko s Matovičom, to je už šialené," dodal.

Andrej Danko o situácii v Národnej rade (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za sporom je cesta do Dubaja

Podpredseda Národnej rady Andrej Danko bol v uplynulých dňoch v Dubaji a týždeň nebol v parlamente. Cestovať tam mal v ekonomickej triede. Opoziční politici začali riešiť, že tam išiel dovolenkovať. Jedným z nich bol aj Igor Matovič (Slovensko).

Danko násldne zverejnil videoodkaz, ktorý smeroval práve k Matovičovi. Hovorí v ňom, že do Dubaja išiel za svoje (peniaze) a išiel aj na výstavu EXPO o jedlách a cestovnom ruchu. Do Matoviča sa pustil naozaj zostra. "Považujem to za zlyhanie vlády, že ľudia ako ty si ešte môžu otvárať zobák," povedal bez servítky Danko. "Pán Matovič, je veľké nešťastie, že ťa budem vidieť v utorok opäť v Národnej rade," dodal. "Štát nie je zneužívaný ako v prípade Sulíka a Kollára, ktorí sa tu ožierali," vyhlásil.

Andrej Danko posiela odkaz z Dubaja (Zdroj: archív AD)