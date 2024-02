Nebezpečenstvo stretu medveďa s človekom narastá: Lesníci varujú, začali sa zobúdzať zo zimného spánku!

Medvede sa zobúdzajú zo zimného spánku (Zdroj: Facebook/Višňové)

Turisti by mali byť preto v prírode obozretní a mali by sa vyhýbať najmä hustým porastom. „Celú zimu bolo poznať na snehu aj krížom cez turistické chodníky stopy medveďov, to je úplne bežné, je to obdobie, keď medvedice majú mladé,“ uviedol lesník Pavol Kostúr pre RTVS. Medvede si tak po šiestich mesiacoch začínajú hľadať potravu.

Medvedie stopy sa objavili v obci Poniky pri Banskej Bystrici, ale aj pri obci Stráňavy, Rosina, či Trnové. O čom svedčia zábery z fotopasce z tohto mesiaca. V obci Poniky zas starostka obce uviedla, že majú kuriózny prípad v Malej doline, v časti Ponickej huty, kde za posledným domom má medveď brloh. Toho naposledy lesníci podľa slov starostky „trošku vyrušili“.

Podľa odborníkov by turisti mali chodiť iba po vyznačených turistických trasách a nenavštevovať neprehľadný terén. Medvede sa môžu vyskytovať najmä v oblastiach, kde je veľa mŕtveho dreva, na vývratoch, ale aj na skalnatom teréne, kde majú brlohy, doplnil Pavol Kostúr. Odporúčil aj, čo robiť v prípade, že medveďa v lese stretnete. „Zachovať duchaprítomnosť, pomaly ustupovať, ale sledovať stále toho medveďa a pomaličky sa vzďaľovať, nič iné sa v tomto nedá robiť,“ dodal.