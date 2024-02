Hrabko skritizoval opozíciu: PS napísalo novelu Trestného zákona a nepodalo ju, Fico to využil! Do TOHTO sa tiež obul

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - Ak sa už Progresívne Slovensko (PS) rozhodlo napísať novelu novely Trestného zákona, ktorá by vrátila premlčacie lehoty na pôvodnú úroveň, mali ju predložiť na rokovanie do parlamentu, nie ju nosiť do podateľne Úradu vlády SR. Premiér Robert Fico (Smer-SD) túto chybu využil a zákon v podobe, ako vyhovuje vláde, predkladá vládny kabinet. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.