Nepozornosť ho takmer vyšla draho! VIDEO Kandidát na prezidenta Korčok narazil do stĺpa: Nie som prvý, odkázal

Ivan Korčok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA/PRAHA – Kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb je v plnom prúde a jeden z favoritov, Ivan Korčok, sa počas nej rozhodol vycestovať aj do susednej Českej republiky, aby tam absolvoval stretnutia a diskusie so svojimi priaznivcami. Počas jednej takejto akcie sa mu pri presune stal malý incident.

Kandidát na prezidenta Ivan Korčok bol nepozorný, narazil do stĺpa (Zdroj: Facebook/Ivan Korčok )

Korčok kráčal dynamicky po zaplnenej a relatívne úzkej chodbe a popri tom sa snažil hovoriť do kamery za sebou. To sa mu však veľmi nevyplatilo. Počas toho, ako sa otočil do kamery a zároveň zdravil okolostojacich ľudí, nesledoval cestu pred sebou a narazil do stĺpa. Ihneď ho „ratovali“ okolostojaci mladí ľudia. Našťastie, okrem narazenej ruky sa Korčokovi nič vážne nestalo a vec poňal s úsmevom, dokonca ju využil na to, aby si zažartoval na adresu jedného zo svojich protikandidátov. K videu, ktoré z tejto „nehody“ zverejnil, totiž poznamenal, že nie je prvý kandidát, ktorý mal zrážku so stĺpom. "Video z nehody však zverejňujem okamžite! Stĺp je v poriadku a o 15 hodín sa podrobím dychovej skúške. P.S. Či som zranený, sa rozhodnem až zajtra…,“ poznamenal.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Narážal tak na nedávny incident podpredsedu parlamentu a šéfa SNS Andreja Danka, ktorý sa tiež uchádza v prezidentských voľbách o priazeň voličov. Ten v noci na piatok 12. januára doslova zdemoloval semafor v bratislavskej Dúbravke, za čo čelil ostrej kritiky. Pozornosť nevzbudila samotná nepríjemná udalosť, ktorá sa môže prihodiť komukoľvek, ale Dankovo následné správanie. Z miesta incidentu totiž odišiel. Po príchode polície sa už na mieste nenachádzal a tá ho musela spätne dohľadať. Dychovej skúške sa podrobil až po 15 hodinách. Danko tvrdil, že sa zranil a po náraze išiel domov, aby sa ošetril. Po medializovaní prípadu sa ospravedlnil a avizoval, že škodu zaplatí. Absolvovať má v Dúbravke aj verejnoprospešné práce. Po pár dňoch prišiel aj o vodičský preukaz. Video, napriek prísľubu ministra vnútra, doteraz zverejnené nebolo.