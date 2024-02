Meteorológovia varujú pred vetrom na horách: V niektorých okresoch platí výstraha pred povodňami

Ilustračné foto (Zdroj: Unsplash/Richard Horne)

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách do 12.00 h.

Zaplavená nemocnica v bratislavskom Ružinove (Zdroj: Facebook/Jana Bittó Cigániková)

Hydrológovia informovali, že pre okres Michalovce platí výstraha druhého stupňa pred povodňami do 9.00 h. Výstraha prvého stupňa pred povodňami platí v okresoch Gelnica a Trebišov bez Roňavy do 9.00 h a v okrese Lučenec do 10.00 h.