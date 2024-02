Lámete si hlavu s daňovým priznaním? Poradíme vám, ako na to: Vďaka týmto tipom možno aj zarobíte!

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel, Getty Images, Sita)

Daňové priznanie v tomto roku musí podať každá osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce aspoň čiastku 2 461,41 eur. Dajte si však pozor, povinnosť odovzdania daňového priznania platí aj pre osoby, ktorých príjmy síce stanovenú čiastku nedosiahli, vykazujú však daňovú stratu. Daňové priznanie však môžete podať aj v prípade, pokiaľ ste za rok 2023 zarobili len malú čiastku, zodpovednosť sa vám nakoniec môže vyplatiť.

Pokiaľ ste o podanie daňového priznania chceli požiadať svojho zamestnávateľa, čas na to (15. februára) ste už prešvihli. Svoje daňové priznanie môžete podať aj sami za seba, čas na to je tak stanovený do troch kalendárnych mesiacov po tom, ako uplynie zdaňovacie obdobie, teda, do 31. marca. Tento rok je však výnimkou a táto lehota sa predlžuje do 2. apríla, nakoľko 31. marec pripadá na nedeľu a 1. apríla oslavujeme Veľkonočný pondelok.

To pre fyzické osoby predstavuje čas od 1. januára do 31. decembra minulého roka. Pre právnické osoby platí, že daňové priznanie môžu podať buď to za zdaňovacie obdobie alebo za hospodársky rok, čo je 12 po sebe idúcich mesiacov bez ohľadu na začiatok či koniec kalendárneho roka.

Daňový bonus na dieťa: Takto si ho dokážete navýšiť, radí Mihál

Bývalý minister práce a súčasný europoslanec Jozef Mihál radí, ako si v daňovom priznaní zaistiť čo najvyšší daňový bonus na deti. Dôležité je v DP správne uviesť mená, priezviská a rodné čísla detí, na ktoré si daňový bonus uplatňujete.

„Vo väčšine prípadov vyznačíte, že si bonus uplatňujete v mesiacoch 1-12. Pri narodenom dieťati vyznačíte mesiace tak, že prvý mesiac je mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo. Pri doštudovanom dieťati vyznačíte mesiace tak, že posledný mesiac je mesiac, v ktorom dieťa doštudovalo (štúdium na SŠ končí 31.8., štúdium na VŠ poslednou štátnicou),“ píše Mihál.

Dôležité je tak podľa Mihála dbať aj na to, aby ste v prípade uvádzania druhej oprávnenej osoby uviedli všetky údaje správne. Napríklad v prípade manžela sa vyznačia mesiace 1-12. „V prípade rozvodu sa vyznačia mesiace, na ktorých začiatku manželstvo ešte nebolo rozvedené,“ doplnil. V závislosti od vašich údajov tak jednotlivé políčka daňového priznania musíte vyplniť čo najpresnejšie. Celý postup zverejnil aj na Facebooku, prostredníctvom ktorého ľuďom s daňami a odvodmi radí.

Kedy sa daňové priznanie oplatí odložiť? Výhodu majú títo ľudia

Logika veci napovedá tomu, že predĺženie termínu na odovzdanie DP sa oplatí ľuďom, ktorý na zaplatenie sumy dane jednoducho nemajú, predĺžiť sa však oplatí aj v iných prípadoch.

Odložiť si podanie daňového priznania sa oplatí živnostníkom, ktorí vy mala vzniknúť daňová povinnosť platiť sociálne odvody už tento rok, nakoľko za rok 2023 zarobili viac ako 7 824 eur, no doteraz sociálne odvody neplatili, píše portál StartitUp. Oplatí sa to však aj tým, ktorí v minulom roku zarobili viac a tak im hrozí, že sa ich odvody zvýšia.

Platí, že noví živnostníci v tomto roku minimálne odvody do Sociálnej poisťovne neplatia. Ak si teda živnostník svoju živnosť založil ešte začiatkom minulého roka, minimálnym sociálnym odvodom sa tak dokáže vyhnúť do júna, resp. septembra tohto roka.

V horšom prípade je od povinnosti oslobodený len do júna 2024, to platí vtedy, ak daňové priznanie podá živnostník do 2. februára 2024. Ak však s podaním počká do začiatku júna 2024, minimálnym poplatkom sa tak úspešne vyhne do septembra 2024. Vďaka trom mesiacom úľav tak dokáže pri minimálnych odvodoch 216,13 eur ušetriť cez 600 eur len v tomto roku.