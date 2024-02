Rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti nie je rozhodnutie vo veci, upozornil Balog

Ústavný súd SR (Zdroj: TASR – František Iván)

"Navodzuje sa dojem, ako keby sa uplynutím 15. marca 2024 konanie na Ústavnom súde SR skončilo alebo by mala zaniknúť právomoc Ústavného súdu SR o návrhu ďalej konať, alebo by sa mala nejako zmenšiť alebo oslabiť, alebo by konanie stratilo zmysel. Nič také sa nestane. Účelom konania o súlade právnych predpisov nie je rozhodovať o tom, či zákon má alebo nemá byť účinný," skonštatoval Balog. Doplnil, že súd o ústavnosti rozhodne bez ohľadu na dátum.

archívne video

Tlačová konferencia strany SaS na tému Odoslali sme podanie na Ústavný súd (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bezodkladné rozhodnutie o pozastavení účinnosti treba podľa Baloga chápať tak, že ÚS SR rozhodne o návrhu vtedy, keď bude mať kvalifikovanú istotu, že ďalšie uplatňovanie napadnutého právneho predpisu môže ohroziť základné práva a slobody, že hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

"Iba to, že to navrhovateľ požaduje a tvrdí, nepostačuje, ale toto posúdenie musí urobiť Ústavný súd SR pri mimoriadne citlivom zvažovaní a vyvažovaní toho, čo spôsobí jeho zásah (aké to bude mať dôsledky) a čo spôsobí, ak nezasiahne (a aké to bude mať dôsledky)," priblížil. Nevyužitie práva veta podľa Baloga znamená definitívnu stratu možnosti akejkoľvek zmeny schválenej novely Trestného zákona v parlamente.