Viliam Karas a Miriam Lexmann kandidujú len do eurovolieb: Je to čestnejšie, tvrdí Majerský

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Kandidáti KDH do Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann a Viliam Karas nevyužili možnosť získať medializáciu tým, že by kandidovali aj vo voľbách prezidenta. Za čestnejšiu cestu považovali rozhodnutie sústrediť sa priamo na eurovoľby. Povedal to predseda KDH Milan Majerský.