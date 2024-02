PREDPOVEĎ počasia: Pripravte si dáždniky! Budúci týždeň nás čaká vietor a prehánky, počas víkendu sa má otepliť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Nočná búrka nad Bratislavou (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

PONDELOK

V noci na pondelok nás čaká jasné počasie a miestami mierna oblačnosť. Neskôr s príchodom rána sa oblačnosť zvýši. Od západu až severozápadu postúpi v brázde nízkeho tlaku vzduchu do našej oblasti oklúzny front, uvádza SHMÚ. Aj z tohto dôvodu sa musia obyvatelia Západného Slovenska pripraviť miestami na dážď a prehánky. Od stredných, na severozápade lokálne nižších polohách očakávame aj sneženie. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 0 až -5, na juhozápade okolo 2 stupňov Celzia. Fúkať má len slabý až mierny vietor.

Predpoveď počasia na pondelok 19. februára 2024 (Zdroj: imeteo.sk)

V priebeh dňa sa oblačnosť zvýši. Na východe bude spočiatku len ojedinelá. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo mierne prehánky. Dopoludnia v stredných a nižších polohách môže začať snežiť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8, v južnej polovici západného Slovenska aj na 13 stupňov Celzia. Na horách vo výške od 1 500 m bude do 9 stupňov. Fúkať má prevažne južný a severozápadný vietor do 50 km/h. Sneženie od stredných polôh do 7 cm, v nižších polohách dážď do 7 mm. Tlak vzduchu mierne klesne.

UTOROK

Za oklúznym frontom, ktorý postúpi z našej oblasti ďalej na východ bude do strednej Európy prúdiť vlhký vzduch. Očakávame preto premenlivú až veľkú oblačnosť. Na juhu Slovenska bude len zmenšená, preto bude pršať len ojedinele. Vo vyšších, na severe prechodne aj v stredných polohách bude snežiť.

Predpoveď počasia na utorok 20. februára 2024 (Zdroj: imeteo.sk)

Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 4 až -1, v údoliach ojedinele do -4 stupňov. Počas dňa očakávame prevažne teploty do 10, na južnom Slovensku maximálne do 12 stupňov. Fúkaž bude slabý západný a severozápadný vietor do 25 km/h.

STREDA

Od juhozápadu k nám bude zasahovať okraj vyššieho tlaku vzduchu. Cez deň

postúpi od západu nad strednú Európu oklúzny front spojený s tlakovou

nížou nad južnou Škandináviou. Na Slovensku sa tento jav prejaví prechodne zmenšenou oblačnosťou a ojedinelými prehánkami. V polohách od 1 000 m očakávame sneženie. V raňajších hodinách sa ojedinele môže objaviť hmla.

Predpoveď počasia na stredu 21. februára 2024 (Zdroj: imeteo.sk)

Najnižšia nočná teplota do -3 stupňov, v údoliach ojedinele do -5. Denná teplota vystúpi na väčšine Slovenska do 13 stupňov. Výnimkou budú Žilinský kraj, Horehronie, Spiš a okrajové časti severovýchodného Slovenska, kde bude zhruba o polovicu chladnejšie (do 6 stupňov Celzia). Fúkaž bude slabý, prevažne juhozápadný vietor do 25 km/h.

ŠTVRTOK

Po prednej strane rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže nad severným Atlantikom k nám začne prúdiť od juhozápadu teplý a vlhký vzduch. Čakáme ale výraznú oblačnosť, bude skôr zamračené. Od vyšších polôh bude lokálne pršať, ale teplota stúpne smerom nahor. V noci bude do -2, na juhozápade až do 6 stupňov. Cez deň do 11, miestami okolo 13 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na štvrtok 22. februára 2024 (Zdroj: imeteo.sk)

PIATOK a budúci víkend

Počas víkendu sa môžeme pripraviť na teplotne nadnormálne počasie, i keď bude väčšinou oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sa objaví dážď alebo mierne prehánky. Snežiť bude len vo vysokých polohách. V noci bude okolo nuly, na juhu do 9 stupňov. Denná teplota vystúpi do 14, v severných polohách do 10 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na piatok 23. februára 2024 (Zdroj: imeteo.sk)