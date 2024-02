Dráma na služobke! Šimkovičovú v Abú Zabí napadli neznámi Slováci: Reaguje rezort aj ministerka

Ministerka Martina Šimkovičová na konferencii UNESCO (Zdroj: Repro foto YouTube/UNESCO WCCAE 2024)

ABÚ ZABÍ - Nenávistné a nehorázne praktiky voči ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) už prekračujú všetky medze. Tvrdí to ministerstvo kultúry. V záverečný deň medzinárodnej konferencii UNESCO o vzdelávaní v oblasti kultúry a umenia v Abú Zabí totiž Šimkovičovú slovne atakovala neznáma osoba pri odchode z miesta konferencie.

Slováci s kamerou a mikrofónom sa podľa rezortu mali tlačiť do auta, v ktorom ministerka odchádzala. Opakovane jej pritom neodpovedali, z akého média či inštitúcie sú. Muž s mikrofónom údajne iba opakoval, že je zástupcom daňových poplatníkov. Opakovane kládol ministerke otázku, čo robí na tejto "luxusnej zahraničnej ceste za peniaze daňových poplatníkov." Na incident upozornilo samotné ministrstvo.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová - Konferencia UNESCO WCCAE 2024

Verbálne ataky na ministerku kultúry

Sústavné šikanovanie ministerky kultúry a ministerstva kultúry dospelo podľa rezortu do štádia, že ministerku už aj verbálne atakujú na zahraničnej ceste a svojimi neustálymi útokmi bránia ministerke vo výkone jej práce. "Martina Šimkovičová sa pýta, kto tieto aktivity platí. Kto zaplatil cestu a ubytovanie dvom provokatérom? S akým zámerom a akým cieľom?," uvádza MK SR.

Ministerka je podľa vyjadrenia rezortu kedykoľvek pripravená odpovedať na otázky novinárov a médií ohľadom štvordňovej zahraničnej cesty. "Ak by ktokoľvek slušne prišiel a opýtal sa na čokoľvek súvisiace s aktivitami ministerky na konferencii UNESCO, odpovede dostane," uvádza rezort s tým, že v tomto prípade išlo o drzú a neslušnú formu, kde sa navyše títo ľudia ani nepredstavili a snažili sa nasilu dostať ministerke do auta.

Ministerka Martina Šimkovičová na konferencii UNESCO

Podľa rezortu ide o mafiánske praktiky

"Je to hanba, ktorú slovenskí občania robia v zahraničí, cirkus aký poznáme z čias Igora Matoviča, pred očami organizátorov medzinárodnej konferencie a účastníkov z celého sveta," tvrdí rezort kultúry, podľa ktorého títo ľudia cielene sledujú každý jeden krok ministerky Šimkovičovej.

"Doslova sliedia a poľujú ako na korisť. Sú to mafiánske praktiky. Sledovali takýmto spôsobom aj aktivity ministrov bývalej vlády? Sliedili takto po ministerke Milanovej či Hroncovej?" uzatvára rezort.

Ministerka vystúpila na konferencii UNESCO v panelovej diskusii o kvalitnom celoživotnom vzdelávaní v kultúre prostredníctvom kultúrnej rozmanitosti. "Kultúrne vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania. Umenie a kultúra tvoria základ pre zachovanie našej identity ako národa, no v neposlednom rade aj našej ľudskosti. Preto vnímam ako mimoriadne dôležité, aby sme kultúrnemu vzdelávaniu venovali adekvátnu pozornosť aj u nás," uviedla v prejave Šimkovičová.

Konferencia UNESCO, na ktorej sa Šimkovičová zúčastnila, sa končí už dnes, no vláda schválila ministerke pracovnú cestu až do soboty 17. februára. To kritizovali politici z hnutia Slovensko, podľa ktorých bude mať Šimkovičová súkromný program.