Slováci, vyťahujte jarné kabáty: Ortuť teplomerov bude atakovať astronomické hodnoty! A čo tie nočné teploty?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Extrémne vysoké teploty, silný vietor aj intenzívne lejaky. To je realita uplynulého víkendu. Teploty v mnohých prípadoch v sobotu atakovali hranicu 20 stupňov Celzia, no na druhý deň spadlo enormné množstvo zrážok. Aký však bude nasledujúci týždeň? Podľa meteorológov teplým dňom ešte koniec ani zďaleka nie je!

Pondelok

Prvý deň nového týždňa sa bude niesť v znamení upršaného počasia. V noci bude prevažne zamračené, na viacerých miestach dážď, spočiatku ojedinele aj výdatný. Vo vysokých polohách, nadránom od cca 1200 m sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 8 až 3 stupňov Celzia. Obdobne bude aj cez deň. Postupne sa od juhu bude oblačnosť zmenšovať. V Žilinskom kraji a na východe treba rátať aj s dažďom a prehánkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13, na Orave, Liptove a hornom Spiši okolo 6 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 0 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne západný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.

Utorok

Aj v utorok bude prevažne veľká, postupne zmenšená oblačnosť, a to najmä na západe. Na severe a východe treba miestami rátať aj s dažďom či prehánkami. Od nadmorskej výšky cca 900 metrov očakávajte aj sneženie. Zrána ojedinele hmla, po jej rozplynutí bude naďalej veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 2, v údoliach ojedinele, najmä na strednom Slovensku, okolo 0 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 7 až 12, v Žilinskom kraji väčšinou a na hornom Spiši a Horehroní okolo 5 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu. Nad pásmom lesa miestami prudký až búrlivý vietor.

Streda

V strede týždňa sa postupne počasie zlepší. Na severe naďalej treba počítať s mrholením či dažďom, od zhruba 700 metrov nad morom aj snežením. Ojedinele bude zamračené nízkou oblačnosťou, počítať treba aj s hmlou. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4, v údoliach miestami okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 11, v severnej polovici väčšinou a na dolnom

Spiši okolo 4 stupňov Celzia. Fúkať bude vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Štvrtok

Predposledný pracovný týždeň sa bude vyznačovať jasnou či polojasnou oblohou. Ojedinele, najmä na západe krajiny, sa budú vyskytovať aj slabé zrážky. V noci a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -4, v údoliach miestami okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 5 až 11 stupňov Celzia.

Víkend

Piatok a víkend bude ako obdobie teplotne abnormálne. Naďalej bude oblačno až zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele, neskôr miestami mrholenie alebo dážď, vo vyšších polohách sneženie. Lokálne hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -3, v údoliach spočiatku ojedinele okolo -5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 6 až 12, v závere na severe miestami okolo 3 stupňov Celzia.

