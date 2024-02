SaS navrhuje skrátenie odpisovania budov: Zmeny majú zlepšiť podnikateľské prostredie

Marián Viskupič (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Hranica hodnoty majetku určeného na odpisovanie by sa mohla zvýšiť zo súčasných 1700 eur, resp. 2400 eur na 3000 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec za opozičnú SaS Marián Viskupič. Poslanec zároveň navrhol skrátiť odpisovanie niektorých budov zo súčasných 40 na 20 rokov. Navrhované zmeny podľa neho majú zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.