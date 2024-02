Na sociálnej sieti koluje zvrátené video zo Spiša! Matka na ňom sexuálne zneužíva synčeka (4)

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR, Getty Images)

O prípade informovali tvnoviny.sk. Na zachytených záberoch sú tri osoby - mama má na ňom orálne zneužíva vlastného syna a ďalšia osoba zatiaľ chlapčeka drží za ramená. Štvorročného Dávida mali vraj nakrúcať v dome. Dávid ale nie je synom obvineného. S jeho mamou má päť detí, no najmladšieho Dávida si doniesla od iného partnera, keď pred rokmi od vlastných detí odišla. O Dávida sa teraz stará jeho najstaršia sestra.

Zatiaľ nie je potvrdené, že sa obvinení takýmito videami aj finančne obohacovali a zatiaľ sa nevie, či to bola jednorázová záležitosť alebo sa to v domácnosti dialo opakovane. Ako pre tvnoviny uviedol starosta obce Jaklovce Matúš Fedor, matka bola poberateľkou invalidného dôchodku a jej druh bol zamestnaný minulý rok, takmer 10 mesiacov v rámci obce.

“Spišskonovoveský policajný vyšetrovateľ zo zločinu sexuálneho zneužívania, v súbehu so zločinom výroby detskej pornografie, obvinil dve osoby, a to muža a ženu,“ povedala pre RTVS hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová. V ich bydlisku v malej rómskej osade v Jaklovciach zaistili mobilné telefóny a počítače.

Skončili vo väzbe

V pondelok (5. 2.) si po jeho vlastnú mamu a jej druha prišli kriminalisti. Sudkyňa poslala Dávidovu matku do väzby, no tá poprela, že by na tom zarábala. Poprela tiež, že by za tým boli sexuálne chúťky. Vo väzbe skončil aj jej druh.

Psychologička Marta Zaťková upozorňuje, že takáto skúsenosť môže mať pre malého Dávida ešte dohru. Podpísať sa to môže na bežnom správaní dieťaťa, na neskoršom sexuálnom správaní dieťaťa a môže mať sklony k napodobňovaniu rodičov.