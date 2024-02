Trestom môže rodič vybudovať v dieťati pocit, že je hlúpe a zlé, uviedla psychologička

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Trestom môže rodič vybudovať v dieťati pocit, že je hlúpe a zlé. Následne sa podľa toho začne správať. Uviedla to psychologička Judita Malík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie s tým, že trestanie dokáže ovplyvniť aj budúce vzťahy.

"Deti nevnímajú trest ako nejaký mechanizmus - to som si zaslúžil, lebo som niečo spravil. Ony vnímajú vzorec - zaslúžil som si to, lebo som zlý, nehodný lásky," skonštatovala psychologička. Dôsledkom podľa nej tiež môže byť, že sa deti naučia viac báť či hanbiť.

archívne video

Rodina s dieťaťom zablúdila v Malej Fatre (Zdroj: Horská záchranná služba)

Každým ďalším trestaním sa stráca istota

Ako priblížila, rodič predstavuje dôležitú vzťahovú osobu, ktorá dieťaťu dáva do jeho sveta obrovský emočný balík a "teplo" domova. Vo väčšine je to láska, pochopenie, povzbudenie či pomoc. Keď sa rozhodne dieťa udrieť, príde podľa jej slov obrovské zdesenie, sklamanie, strach, úzkosť. "Každým ďalším trestaním sa stráca istota v tom, kto vlastne som, aký som. Keď sa vo fyzických trestoch pokračuje, akoby sme dieťaťu vnútili obraz, že násilie a láska spolu súvisia. Potom sa nečudujme, ako to bude vyzerať vo vzťahoch s rovesníkmi alebo s partnermi," podotkla Malík.

Spomenula aj rodičovské vety typu "Mama je z teba smutná, lebo si nezjedol celú polievku". Vtedy sa podľa psychologičky rodič stavia do pozície obete svojho dieťaťa, vnucuje mu vinu, a tým pádom ho za všetko obviňuje. "Neskôr vo vzťahoch a živote si bude vyberať nie na základe toho, čo chce a potrebuje. Práve, naopak, bude sa upriamovať na to, čo od nich potrebuje počuť okolie a bude sa mu prispôsobovať," dodala.