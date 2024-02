Fraška pokračuje! Blamáž opozície rozosmiala Fica, pripomenula mu vtip! Poriadne jej však naložil aj Naď

Robert Fico a Jaroslav Naď zareagovali na blamáž opozície (Zdroj: Topky/Maarty, Facebook/Robert Fico, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Za 30 rokov účinnosti Ústavy SR nie je ani jeden prípad, kedy by niekto z hlúposti nedodal návrh na odvolanie ministra s nedostatočným počtom podpisov. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Strany SaS a Progresívne Slovensko (PS) označil za postavičky Pat a Mat. Podľa exministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati) ide o diletantstvo a hanbu na sto rokov.

Koalícia podľa Fica stojí za šéfkou rezortu kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). To, že pod návrhom PS a SaS na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolávanie ministerky nebolo dostatok podpisov, označil za blamáž a hanbu.

Šimečka a Sulík podľa Fica predviedli vrchol hlúposti a amaterizmu (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

"Ministerku by sme aj tak nikdy neodvolali, má suverénne, slovenské, zdravé názory. Taká má byť ministerka kultúry," skonštatoval. "Predstavte si, že by takúto blamáž vyrobili v nejakej medzinárodnej procedúre," hovori Fico. "Po takejto hanbe by som nechal ministerku na pokoji," dodal.

Hanba na sto rokov, reaguje exminister obrany Naď

Opozičnú blamáž s podpismi na odvolanie ministerky Šimkovičovej označil bývalý minister obrany a líder mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď za diletantstvo a hanbu na sto rokov. "Čo k tomu dodať? Predložiť teatrálne za prítomnosti médií návrh na odvolanie ministerky kultúry bez potrebného počtu podpisov poslancov NR SR je jednoducho neskutočná blamáž PS a SaS," reagoval.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Silou mocou chcú ostatných ostrakizovať, či už pri protestoch alebo v parlamente, chcú byť jedineční, ale čím ďalej tým viac sa ukazuje, že cisár je nahý," dodal tým, že Demokrati by takúto blamáž určite neurobili.

Ani do 30 nevedia napočítať, reaguje Matovič

"Toľko sa vyvyšovali, že nakoniec sa ukázalo, že ani do 30 napočítať nevedia," zareagoval Igor Matovič (Slovensko). "Hanba? Určite nie väčšia, ako keď s Pellegrinim najprv povalili protikorupčnú vládu, aby dnes hromžiac bojovali proti následku svojich činov," dodal.

Pellegrini v pondelok oznámil, že opozícia nedodala dostatočný počet podpisov

„Každý poslanec v parlamente by mal vedieť, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi musí zo zákona obsahovať minimálne 30 podpisov poslancov. A keďže ani cez víkend neprišiel návrh, ktorý by to spĺňal, musím dnes podpísať rozhodnutie v ktorom konštatujem, že tento opozičný návrh nespĺňa podmienky dané ústavou,“ skonštatoval predseda parlamentu.

Pellegrini nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini)

"Ako počítame, tak počítame, pod návrhom je len 28 podpisov,“ uviedol Peter Pellegrini. „Do budúcna odkazujem pánom a dámam z opozície, aby sa naučili pravidlá platné v NR SR,“ dodal Peter Pellegrini.

Stanoviská PS a SaS

"Ide o administratívny omyl. Na veci to nič nemení, návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolaniu ministerky podáme znovu, už v utorok," uviedlo Progresívne Slovensko v stanovisku. Podľa neho je smutné, že sa Pellegrini vytešuje z jedného strateného hárka a točí si o tom videá.

"Namiesto toho stačilo slušné upozornenie a omyl by bol odstránený, prípadne by sa pán Pellegrini mohol konečne konečne vyjadriť, či schvaľuje nenávistné prejavy a diletanstvo ministerky Šimkovičovej, ktorú vo funkcii kryje," dodáva PS.

Strana SaS pre denník Pravda uviedla, že liberáli dodali maximálny počet prítomných poslancov a zvyšné podpisy dodali poslanci PS. SaS má v klube 11 poslancov, Progresívne Slovensko 32 poslancov.

Opozičné PS a SaS v piatok (2. 2.) podali podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej chceli odvolávať Šimkovičovú z funkcie. Ministerka kultúry iniciatívu na jej odvolanie považuje za bežnú súčasť politického boja.