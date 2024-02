Hrôza na juhu Slovenska: Študentku (17) opila a zneužila skupina kamarátov, nechali ju ležať na zemi!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Agresor ráta s tým, že sa nebudete brániť - Bianka Urbanovská, lektorka sebaobrany

Najprv popíjali na autobusovej stanici a následne sa presunuli na iné miesto. Svedok pre TV JOJ opísal, že študentka bola údajne veľmi opitá. Zatiahli ju do kríkov. „Do tej jamy ju zobrali na spodku. Nevidel som, čo sa tam robilo, ale keď vychádzali, tak jeden si gate napravoval,“ uviedol svedok, informuje portál noviny.sk. Skupina chlapcov nechala svoju kamarátku ležať na zemi a odišla. V tom čase ju už hľadala rodina. Keď ju našli dezorientovanú blúdiť po okolí, bola celá od blata a potom náhle odpadla. Rodičia zavolali záchranárov a na miesto privolali políciu. Študentku previezli do nemocnica, kde lekárom povedala, že bola zneužitá.

(Zdroj: Getty Images)

Policajti našli jej spodnú bielizeň a kabelku s dokladmi na mieste činu. Podozrivých chlapcov zadržali, pričom najstarší má 19 rokov a najmladší iba 14. „V tomto prípade bolo vznesené obvinenie trom osobám za zločin znásilnenia spáchaný v spolupáchateľstve. Jednej osobe bolo navrhnuté väzobné stíhanie,“ informovala Michaela Taglíberová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Lučenec. Najstaršieho Jaroslava poslal sudca do väzby a dvoch stíhajú na slobode, pretože sú neplnoletí. Jaroslav bol už štyrikrát súdne trestaný, a to aj za násilnú trestnú činnosť. Znásilnenie tínedžerky poprel.

„My sme z toho šokovaní, hlavne dcéra. Nespáva, nejedáva. V noci k nej vstávam, podávam jej lieky," uviedla mama tínedžerky, ktorá v dôsledku incidentu prestala chodiť do školy. „Ona sa proste začala hanbiť – za to, čo sa jej stalo. My dávame našim deťom dobrú výchovu. Musia dodržiavať, čo im prikážeme. Pochybila jedine s tým alkoholom,“ pokračovala mama. „To, že sa moja dcéra opila, sa stalo každému. Aj my sme boli mladí. Čo ma ale najviac bolí je to, že oni sa poznali. Napriek tomu jej neboli oporou, ale znásilnili ju a nechali ju tam,“ dodal tínedžerkin otec.