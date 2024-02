Dievča si prešlo polhodinovým peklom: V parku ju znásilnili a jej priateľ sa musel na to pozerať

Na týchto toaletách došlo k znásilneniu. (Zdroj: profimedia.sk)

Ako uvádzajú viaceré talianske médiá, 13-ročné dievča a jej 17-ročného priateľa okolo 19:30 obťažovalo sedem mladých ľudí. Skupina prinútila dvojicu ísť na verejné WC. Tam niekoľko mladých ľudí držalo 17-ročného mladíka, zatiaľ čo dvaja mladíci znásilňovali dievča - pred jej zúfalým priateľom.

Ako informuje La Repubblica, obeť neskôr polícii povedala, že prosila násilníkov, aby ju pustili: "Prosím ťa, prosím ťa, neubližuj mi, nechaj ma ísť."

13-ročné dievča vypovedalo: „Najskôr sa ma začali dotýkať, povedala som im, aby ma nechali na pokoji. Povedal im to aj môj priateľ, už neviem koľkokrát. Potom sme sa pokúsili utiecť, ale zadržali nás."

„Corriere della Sera“ uvádza, že utrpenie dievčaťa trvalo dobrých 30 minút. Potom sa jej a jej priateľovi podarilo odtrhnúť a utiecť do neďalekej ulice. Okoloidúci následne zavolali políciu a dievča so zraneniami previezli do nemocnice.

Násilníci boli zatknutí

Zločincov zadržala polícia v priebehu niekoľkých hodín. Dievčaťu sa podarilo identifikovať dvoch maloletých údajných násilníkov, uviedla v nedeľu polícia.

Dievčaťu sa však nepodarilo identifikovať ďalších päť podozrivých členov skupiny, keďže nevidela ich tváre a nechcela obviniť nevinných ľudí. Päticu však identifikoval 17-ročný kamarát.

Podľa „Corriere della Sera“ sú obvinení egyptskí občania, ktorí vstúpili do Talianska nelegálne ako maloletí.