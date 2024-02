Koalícia obvinila opozičných poslancov, údajne im radí umelá inteligencia: Tvrdé slová Andreja Danka!

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Koalícia tvrdí, že predstavitelia opozície používajú umelú inteligenciu na písanie prejavov, informuje portál noviny.sk. „Oni si cez umelú inteligenciu nechávajú vyrábať blbé texty a čítajú ich v národnej rade,“ obvinil opozíciu predseda vlády Robert Fico. Podľa podpredsedu Národnej rady Andreja Danka niektorí poslanci ani nevedia, čo čítajú. „Keď vidím ten tupý výraz niektorých poslancov, ktorí čítajú a nevedia čo... z toho istého zdroja, nesúvisiace, nesúrodé texty... každý kto to bude počúvať to musí potvrdiť,“ priblížil Andrej Danko.

Na obvinenie reagovali aj niektorí predstavitelia opozície. „Zatiaľ žiadny náš kolega nevyužíva túto možnosť, ideme z vlastnej hlavy,“ uviedol Michal Šipoš z hnutia Slovensko. Poslanec strany Progresívne Slovensko Ján Hargaš uviedol, že zhodou okolností si do pléna berie počítač, ale preto, aby si napísal svoj vlastný prejav.

Aj umelá inteligencia má svoje medzery

Redaktori portálu noviny.sk sa v kontexte obvinení obrátili na odborníka na moderné technológie Ondreja Macka. Ten zhodnotil, že umelá inteligencia môže poslancom pomôcť predĺžiť čas pri rokovaní. Pri prepise skutočného príhovoru poslankyne Márie Kolíkovej sa ukázalo, že aj umelá inteligencia má svoje medzery. Zabudla napríklad, že rečníkom je žena a tiež zvolila formálnejší jazyk. „Cítiť za tým, že je to zobraté z nejakej napríklad encyklopédie a tie jednotlivé prejavy sú aj tým postihnuté,“ uviedol Macko. „Ja som si teda vyskúšal dať ten dávny list ministerky kultúry a tam to veľmi sedelo, to vyzeralo, že to bolo robené umelou inteligenciou a preto aj ten jazyk bol taký pomerne dosť zvláštny,“ uzavrel Macko.

Sociálnymi sieťami sa šíria deep fake videá

Na sociálnych sieťach sa v posledných rozšírili deep fake videá, ktoré vytvorila umelá inteligencia. Využíva obraz a hlas jednotlivca, no jej výpoveď nezodpovedá skutočnej výpovedi. Príkladom je aj video s rozhovorom moderátora RTVS Miroslava Frindta a predsedu Hlasu Petra Pellegriniho. V upravenom video Pellegrini hovorí o spolupráci vlády so spoločnosťou „Solnaft“ a investičných možnostiach ľudí do tejto spoločnosti, informuje portál omediach.com. Umelá inteligencia tiež upravila výpoveď moderátora. Ako predloha na tento deep fake poslúžilo staršie video z minulého roku.