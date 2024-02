PREDPOVEĎ v znamení silného vetra, ale aj lichotivých teplôt: Toto nás v najbližších dňoch čaká

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Posledných pár dní sa nieslo v znamení silného vetra, ktorý bude pokračovať až do utorka. Meteorológovia dokonca vydali výstrahu tretieho stupňa pred vetrom na horách a druhého stupňa pred vetrom. Teploty v novom týždni však napriek tomu mnohých prekvapia.

PONDELOK

Cez noc oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Na juhu menej zrážok. Od cca 1300 m sneženie. Najnižšia nočná teplota 5 až 0, na západe a juhu Banskobystrického kraja miestami 10 až 5 st. Západný až severozápadný vietor 4 až 9 m/s (15 až 30 km/h), na juhozápade a pod Tatrami ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h) a tam v nárazoch 17 až 24 m/s ( 60 až 85 km/h). Na východe miestami slabý vietor. Na horách burlivý vietor až víchrica, na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier silná víchrica až orkán. Cez deň oblačno až zamračené, popoludní miestami, najmä na západe a juhu, aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, v severnej polovici miestami, dážď alebo prehánky. Od cca 1500 m sneženie. Veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 10 až 15, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na Hornom Zemplíne 5 až 10 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 st. Prevažne západný vietor 4 až 10 m/s (15 až 35 km/h), na juhozápade a severe ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h), miestami v nárazoch 17 až 24 m/s (60 až 85 km/h). Na východe miestami slabý vietor. Na horách burlivý vietor až víchrica, na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier silná víchrica až orkán.

UTOROK

Polojasno až oblačno, v noci a dopoludnia ojedinele, najmä na Zemplíne, hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. V noci ojedinele, najmä na krajnom severovýchode, prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 7 až 2, v doliach ojedinele okolo 0 st. Najvyššia denná teplota 10 až 15, na Orave, Liptove a krajnom severovýchode okolo 8 st. Prevažne západný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na juhozápade a pod Tatrami lokálne okolo 11 m/s (40 km/h), a tam v nárazoch ojedinele okolo 17 m/s (60 km/h). Na východe miestami slabý vietor. Na hrebeňoch hôr búrlivý vietor až mohutná víchrica, na hrebeňoch Tatier prechodne až orkán!

STREDA

Oblačno až zamračené, v noci a v južnej polovici aj cez deň miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele, cez deň v Žilinskom kraji postupne na viacerých miestach, dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 6 až 1, v údoliach ojedinele okolo -1 st. Najvyššia denná teplota 10 až 15, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na krajnom severovýchode okolo 8 st. Prevažne juhozápadný vietor 4 až 10, miestami, najmä na Orave a pod Tatrami, okolo 12 m/s (15 až 35, 45 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 20 m/s (70 km/h). Na hrebeňoch hôr búrlivý vietor až mohutná víchrica.

ŠTVRTOK

Oblačno až zamračené. Miestami, najmä na severe a východe, dážď alebo prehánky. Vo vysokých, na krajnom severe prechodne od stredných polôh sneženie. Naďalej veľmi teplo. Najnižšia nočná teplota 8 až 2 st., na krajnom severe ojedinele chladnejšie. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 9 až 14 st.

PIATOK

Oblačno až zamračené. Miestami dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách aj sneženie. Najnižšia nočná teplota 7 až 0, postupne 10 až 3 st. Najvyššia denná teplota 8 až 16 st.

Platia viaceré výstrahy

Meteorológovia vydali výstrahy tretieho stupňa, ktoré platia do utorka 6. februára. Ide o výstrahy pred vetrom a vetrom na horách.

Na Slovensku naďalej platia výstrahy pred vetrom aj vetrom na horách. Na hrebeňoch Tatier v pondelok (5. 2.) platí najvyšší, tretí stupeň výstrahy. Vietor tam môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 160 až 180 kilometrov za hodinu, čo predstavuje mohutnú víchricu až orkán. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.V nedeľu večer treba so silnejším vetrom počítať vo väčšine Bratislavského kraja a v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Trnava, kde platia výstrahy prvého stupňa do 21.00 h. Rovnako v okresoch Kežmarok a Poprad, kde platia až do pondelka.

Zároveň naďalej platia výstrahy pred vetrom na horách. Druhý stupeň meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Prvostupňová výstraha až do pondelka večera platí v okresoch Žilina, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica. Tretí stupeň výstrahy je v pondelok vydaný pre okresy Poprad, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Brezno.

Výstrahy pred vetrom v nižších polohách sa v pondelok rozšíria. Do 17.00 h sú vydané výstrahy prvého stupňa pre celý Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Rovnako pre okres Liptovský Mikuláš. V okresoch Kežmarok a Poprad platí od 3.00 do 20.00 h druhostupňová výstraha, po 20.00 h prvostupňová.