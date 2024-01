Náhly koniec známeho internetového obchodu! Dôležité informácie pre zákazníkov: Ako riešiť reklamácie?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Internetový obchod Hej.sk dňa 29.2.2024 ukončí svoju prevádzku,“ píše sa na stránke obchodu. "Nakupovať elektro môžete aj naďalej v obchode DATART, ktorý patrí do rovnakej skupiny predajcov elektra ako Hej.sk. V DATARTe nájdete všetky svoje obľúbené značky, širokú ponuku kvalitných spotrebičov, prvotriedne služby, profesionálny prístup k zákazníkovi a množstvo ďalších benefitov,“ Informuje predajca.

(Zdroj: hej.sk)

Dôvody ukončenia činnosti obchod neuviedol. Zákazníkov, ktorí boli zvyknutí na výhody z Hej.sk ale vyzval, aby sa zadarmo zaregistrovali do VIP programu Datartu. Využívať tak budú môcť zľavy, bezplatné doručenie tovaru do predajní a rýchlu prípravu objednávky do 30 minút.

Ako riešiť reklamácie?

Ak ste zakúpili tovar z Hej.sk a nefunguje, ako má, alebo dokonca vypovedal službu, nemusíte sa báť. "S reklamáciou vám radi pomôžeme aj po skončení e-shopu Hej.sk. Obráťte sa na akúkoľvek predajňu DATART na Slovensku, stačí si so sebou vziať doklad nákupu z Hej.sk.“ Alternatívou bude možnosť tovar posielať poštou na adresu Elektrosped, a. s. Reklamačné oddelenie, Diaľničná cesta 6015/12A, budova DC 21, 903 01 Senec. Zákaznícke centrum bude aj naďalej dostupné na linke 02 2025 1000.

(Zdroj: hej.sk)

"Ďakujeme za pochopenie a veríme, že na nakupovanie na Hej.sk budete mať len pozitívne spomienky,“ rozlúčil sa e-shop so zákazníkmi.