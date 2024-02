Škandál v Poľsku! Cenová vojna medzi obchodnými reťazcami sa vymkla kontrole: Všetko spustila SMS-ka zákazníkom

(Zdroj: TASR/Oliver Berg/dpa, Repro foto YouTube/GastroFala, TASR/Radovan Stoklasa)

VARŠAVA - Vojna obchodných reťazcov. Aj tak by sa dalo nazvať, čo sa posledné obdobie deje u poľských susedov. Celé to rozpútal obchodný reťazec Biedronka, ktorá verejne porovnávala ceny s obchodným reťazcom Lidl. A tým sa roztočil kolotoč, ktorý otriasa celou krajinou. Vznikli k tomu vtipné reakcie na sociálnych sieťach a príležitosť sa rozhodli využiť aj iné značky.

Všetko sa to podľa portálu finanse.wp.pl začalo tým, že v nedeľu (4.1.) dostali zákazníci Biedronky SMS-ky, v ktorých porovnávali ponuku najväčšieho diskontu v Poľsku s Lidlom. Reťazec Biedronka v nej zdôraznil, že jeho produkty v akciových ponukách sú oveľa lacnejšie ako u konkurencie. Všetko bolo spotrebiteľom prezentované s výpočtami, o koľko lacnejšie by mohli v Biedronke nakupovať. Na to Lidl zareagoval, že informácie šírené o cenách vybraných produktov v reťazci Lidl sú nepravdivé a zavádzajú spotrebiteľov.

Vyjadrením to však neskončilo a nasledoval ďalší boj o znižovanie cien. V pondelok ráno ukázal Lidl zákazníkom na základe údajov z reklamného letáku nižšie ceny, ako uvádzali v SMS správach Biedronky. Biedronka jej však nezostala nič dlžná. Keď reťazec videl, že Lidl zlacnil maslo, počas dňa menil cenníky, aby zákazníkom dokázal, že v Biedronke tento deň nakúpia lacnejšie.

Keďže obchody komunikovali aj cez sociálne siete, ich užívatelia si túto „vojnu“ medzi nimi všimli, čo podnietilo kreativitu tvorcov na sociálnych sieťach. Celé sa to následne vymklo spod kontroly oboch značiek. Škandál začal žiť vlastným životom a užívatelia sa predbiehali vo vtipnom komentovaní konkurencie medzi Lidlom a Biedronkou.

Niektoré značky sa chopili príležitosti

Túto možnosť sa rozhodla využiť aj poľská online nákupná platforma. Aplikácia Lisek rozposlala SMS, že ani Biedronka ani Lidl nemajú vlastnú službu doručovania nákupov až k dverám zákazníkov ako ona.

Okrem nej to využili vtipne aj správcovia stránky píšucej o MHD v Krakove, ktorí v statuse porovnávali ceny mesačných a ročných lístkov v Krakove s MHD v poľskom meste Radom.

Príležitosť sa rozhodol využiž aj obľúbený nábytkársky reťazec IKEA. Na svojom profile napísal, že sa chce zúčastniť takéhoto vtipného reťazca o akciách, ktoré v poslednej dobe kolujú internetom, no nemôže. Prečo? Pretože "nemáme žiadne akcie, jednoducho sme natrvalo znížili ceny tisícov produktov," napísal. Tento status sa páčil viac ako 8-tisíc užívateľom.

Uprostred tohto zmätku sú však jasne viditeľné určité postoje. Niektorí používatelia internetu sú znechutení z formy reklamy, ktorú Biedronka zvolila a na oficiálnej stránke Lidla na Facebooku mu vyjadrujú solidaritu. Píšu, že kampaň Biedronky ich len utvrdila v presvedčení, že by mali nakupovať v Lidli.