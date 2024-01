Koaličné návrhy pri kultúrnych fondoch zvyšujú príspevok i kontrolu štátu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) má mať k dispozícii 8,8 milióna eur, v dozorných komisiách Fondu na podporu umenia (FPU) i Audiovizuálneho fondu (AvF) sa má posilniť kontrolná právomoc štátu. Vyplýva to z legislatívnych návrhov, týkajúcich sa verejnoprávnych kultúrnych fondov, ktoré do Národnej rady SR predložili koaliční poslanci.

Pol miliónové zvýšenie alokácie pre FPKNM súvisí s oficiálnym uznaním vietnamskej národnostnej menšiny, podporná činnosť FPKNM sa bude týkať aj tejto, v poradí 14. oficiálnej národnostnej menšiny v SR. "Vzhľadom na túto zmenu sa navrhuje zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu, a to na sumu najmenej 8.800.000 eur," uviedli predkladatelia. Novela zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín má tiež zvýšiť percento z určených príjmov FPKNM, ktoré môže fond použiť na vlastnú prevádzku, zo šesť na sedem percent. "Táto úprava súvisí so zvýšením zdravotných odvodov pre zamestnávateľov od 1. januára 2024, ako aj zvýšením iných prevádzkových nákladov fondu," objasnili v dôvodovej správe.

Správna rada by mala párny počet členov

Zvyšuje sa aj počet členov Správnej rady FPKNM, v ktorej majú zastúpenie všetky menšiny a dopĺňa ich člen menovaný ministrom kultúry a tiež riaditeľom fondu. Po doplnení o člena, zastupujúceho vietnamskú menšinu, by mala správna rada párny počet členov (16). Predkladatelia preto navrhujú, aby minister menoval do Správnej rady FPKNM namiesto jedného dvoch členov a orgán mal tak celkovo 17 členov. Upravený zákon má platiť dňom vyhlásenia.

Zmeny, ktoré iniciátori legislatívnych návrhov predložili v prípade FPU a AvF, mieria k navýšeniu počtu členov dozornej komisie oboch fondov z troch na päť, pričom po novom má až troch členov menovať minister kultúry (jedného na návrh ministra financií). "Dôvodom navrhovanej zmeny je posilniť kontrolnú právomoc štátu vo fonde," dodali predkladatelia. Novelizované zákony majú byť účinné od 1. júna 2024.