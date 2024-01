Premiér Fico tvrdí, že vláda odsúdi porušenie medzinárodných dohôd, ak sa preukáže

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda odsúdi porušenie medzinárodných dohôd o zákaze používania balistických rakiet, ak sa tak preukáže. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Zároveň ocenil suverénny postoj ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD). Jeho stanovisko poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Robert Fico po rokovaní vlády o Matovičovi

Premiér poukázal na to, že návrh vyhlásenia o severokórejských balistických raketách predložili USA bez možnosti zasahovať do textu a bez dôkazov. "Naša vláda rešpektuje, že existujú medzinárodné dohody, ktoré zakazujú používanie takýchto rakiet. A odsúdi ich porušenie, ak sa tak preukáže. Tak, ako sme označili použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine za porušenie medzinárodného práva. Ale sme príliš skúsení, aby sme súhlasili hneď so všetkým bez relevantných dôkazov," povedal Fico.

Poznamenal, že na Slovensku sa skončila éra lacného pritakávania na všetko a bude sa správať ako suverénna krajina. "Sme opatrní aj preto, lebo sa už stalo takmer pravidlom, že množstvo útokov pôvodne označených za nepriateľské sa po čase ukázalo ako zlyhanie ukrajinskej armády," doplnil Fico. Tvrdí tiež, že situácia na Ukrajine nemá v súčasnosti vojenské riešenie, ale už iba politické riešenie.

Aj šéf slovenskej diplomacie počas stredy avizoval, že Slovensko je pripravené odsúdiť presun zbraní medzi medzi Ruskom a Severnou Kóreou po predložení relevantných dôkazov, ktoré mu aktuálne chýbajú. Blanárov postoj kritizovali opozičné strany. Progresívne Slovensko žiada v tejto súvislosti zvolanie mimoriadneho parlamentného zahraničného výboru.

Juraj Blanár

Spojené štáty spolu so svojimi partnermi odsúdili v utorok presuny zbraní medzi Severnou Kóreou a Ruskom, vrátane použitia severokórejských balistických rakiet proti Ukrajine na prelome rokov. Vyhlásenie podpísalo takmer 50 krajín, vrátane Spojených štátov, Kanady, Austrálie, Japonska a všetkých krajín Európskej únie okrem Slovenska a Maďarska.