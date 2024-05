Výmena stráží medzi Vinczeovcami? Viktor taký úprimný ešte nebol: Takto by to dopadlo!

Adela Vinczeová a Viktor Vincze (Zdroj: Ján Zemiar)

Hoci sa pracovný kolotoč známej dvojice mierne pozastavil a zo svojho tempa obaja upustili, nedeľné večery patrili dlhé týždne tanečnej šou Let´s Dance a malý Max tak trávil čas so svojimi starými rodičmi. Pomoc rodiny Adela s Viktorom vítajú, no rozhodne ju nezneužívajú: "Sme vďační za pomoc a podporu starých rodičov, aj za to, ako bol Maxík prijatý, ale neberieme to na ľahkú váhu a sme si vedomí, že jeho najdôležitejší ľudia sme stále my“.

Max je však bezpochyby spokojné a najmä spoločenské dieťa. Bez problémov zvládol aj generálku obľúbenej tanečnej horúčky. O tom, že si to užíval, svedčia najmä Adeline slová: "Je to tu veľmi podnetné prostredie, Max sa rád prechádza v zákulisí. Pozná Pepeho, Miňa, Peťa, mohol by robiť pokojne aj ďakovačku,“ dodáva so smiechom Adela.

Nuž a o ďakovačkách vie svoje aj obľúbená moderátorka, nakoľko si v šou Let´s Dance vyskúšala okrem moderovania a porotcovskej stoličky aj samotný tanec. A keďže postu moderátora sa Viktor chopil rovnako dobre, boli sme zvedaví, či by si trúfol obuť nielen tanečné topánky, ale sadnúť si povedzme aj do porotcovského kresla: "Ja by som k tancu nemal čo povedať, bol by to problém, keby sme sa mali vymeniť...", hovorí Viktor s tým, že drtiť tanec síce vie, ale skôr na svadbách či žúroch. A kedy naposledy spoločne žúrovali? Aj na to sme dostali odpoveď...

