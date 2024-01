Premiér Fico v tom má jasno: TOTO sú priority vlády pre rok 2024

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Nestaviam si žiadne vzdušné zámky. Teraz nehovorím, že to musí klesnúť o 30 %, ale dávame si za cieľ výrazne tlačiť na infláciu, znižovať ju, aby ľudia mali pocit, že za tie peniaze, ktoré dostávajú, či už ako plat alebo ako dôchodok, si kúpia trochu viac potravín v obchodoch. Toto bude pre nás téma číslo jedna," avizoval.

archívne video

Predseda vlády SR Robert Fico priblížil plány na rok 2024 (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Pripomenul, že už rozhodnutie vlády o udržaní cien energií na úrovni roka 2023 spôsobilo významný zásah do očakávanej inflácie na Slovensku a budúci rok má pomerne výrazne spomaliť. Napriek tomu je však SR stále krajinou s jednou z najvyšších inflácií v Európskej únii, upozornil premiér.

Musí sa začať tam, kde potraviny vznikajú

Vláda sa podľa neho bude držať filozofie, že nemôže riešiť ceny potravín, až keď sú na pulte v obchodoch. "Musíme začať tam, kde tie potraviny vznikajú. Ak je nejaký poľnohospodár, spracovateľ potraviny, ktorá sa potom postupne dostane až na pult v obchode, my musíme znižovať tlak na rast cien už pri tom samotnom prvovýrobcovi," zdôraznil Fico s tým, že budú pokračovať v odpúšťaní odvodov v tomto sektore. "Európska komisia nám potvrdila, že tento nástroj je povolená štátna pomoc, preto ho ideme predĺžiť v roku 2024," priblížil.

Nastavené sú tiež regulačné rámce a ministerstvo financií je povinné hlásiť cenové výkyvy pri potravinách. "Budeme musieť veľmi tvrdo zasahovať pri akomkoľvek výkyve, ktorý vybehne. Musíme okamžite rokovať s tými obchodníkmi aj s potravinármi o tom, čo sa deje a ako to máme riešiť. Veľmi adresne pôjdeme po konkrétnych potravinách, kde by nám tie ceny mohli výraznejšie utekať," avizoval premiér.

Predmet záujmu vlády v roku 2024

Predmetom záujmu vlády v roku 2024 môžu byť podľa neho aj príjmy a zisky obchodných reťazcov, ktoré si na Slovensku "dobre žijú". Sústredeným tlakom chce vláda dosiahnuť, že inflácia v SR sa bude postupne znižovať. "Pretože nie je správne a nie je akceptovateľné, aby krajina, kde sú platy v porovnaní s Nemeckom 3-krát alebo 4-krát menšie, to isté penzie, by mala mať potraviny, ktoré sú o 10 až 20 % drahšie ako v tom Nemecku. To je naša filozofia," dodal Fico.

Priority podľa Sakovej

Adresnejšia pomoc ohrozeným skupinám s cenami energií, lákanie nových investorov či podpora zamestnanosti budú v roku 2024 prioritami Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Rezort plánuje zásadne zlepšiť prístup štátu k podnikateľom, ktorí na Slovensku chcú niečo vybudovať, uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Mojím cieľom je, aby štát aktívne pomáhal podnikateľom vytvárať nové pracovné miesta, a nie aby im hádzal polená pod nohy prostredníctvom obštrukcií na úradoch," uviedla Saková. Ministerka považuje za mimoriadne dôležité, aby sa štát v tejto oblasti správal rovnako k domácim aj zahraničným podnikateľom a podporoval každého, kto plánuje vytvoriť pracovné príležitosti. Saková pripomenula, že na podporu zamestnanosti už odklepla vláda ministerstvu hospodárstva dodatočných 72 miliónov eur. Tie by mali napomôcť vzniku nových pracovných miest na hornej Nitre.

Pomoc s cenami

Jednou z priorít rezortu, ktorá pokračuje z minulého roka, je pomoc s cenami energií pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. "Určite musíme pracovať na tom, aby sme vedeli adresnejšie pomáhať ľudom s cenami energií. Nie je správne, aby štát platil milionárom dotácie na vykurovanie bazénov," priblížila Saková. Ide však podľa nej o komplikovanú tému, keďže nie je možné systém nastaviť tak, aby pre vysokú spotrebu nedostali pomoc napríklad obyvatelia trojgeneračného domu na Orave, kde sa kúri osem aj viac mesiacov v roku.

I keď programové vyhlásenie vlády hovorí o motivovaní domácností a podnikateľov k efektívnej spotrebe energií, zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom by tento cieľ mohol kabinet Roberta Fica (Smer-SD) dosiahnuť. Podľa Sakovej by sa malo o možnostiach riešení rokovať aj na úrovni vlády či expertov hneď začiatkom tohto roka, no je predčasné hovoriť o možných úsporách. "Dnes by bolo naozaj predčasné hovoriť o tom, ako to budeme robiť a koľko sa ušetrí. Slovensko si už zažilo obdobie, ako to vyzerá, keď politici na tlačovkách ohlasujú nedomyslené riešenia, ktoré sa nakoniec ani len nedali zrealizovať," dodala ministerka.