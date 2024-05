Pápež František navštívi koncom septembra Luxembursko a Belgicko

Pápež František (Zdroj: SITA/AP/Alessandra Tarantino)

Františka na návštevu pozvali hlavy štátov aj cirkevní predstavitelia oboch krajín. Najskôr má 26. septembra absolvovať apoštolskú cestu do Luxemburska. Ešte v ten istý deň sa následne presunie do Belgicka, kde by mal zostať do 29. septembra a kde má na programe návštevy miest ako Brusel, Leuven či Louvain-la-Neuve.

archívne video

Na pápežovu omšu prišli veriaci z Bratislavy i Podunajskej nížiny (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Belgická biskupská konferencia už predtým informovala, že pápež bol do Louvain-la-Neuve pozvaný na oslavy 600. výročia založenia tamojšej katolíckej univerzity. Belgicko dosiaľ poslednýkrát zažilo návštevu pápeža v roku 1995, pripomína AFP. Vtedajší pápež Ján Pavol II. sa v Bruseli zúčastnil na blahorečení flámskeho kňaza z 19. storočia Jozefa De Veustera, známeho aj ako otec Damián.

Františkova návšteva Luxemburska a Belgicka sa má uskutočniť necelé dva týždne po tom, ako od 2. do 13. septembra absolvuje ambicióznu cestu po ázijských krajinách zahŕňajúcu návštevy Indonézie, Papuy Novej Guiney, Východného Timoru či Singapuru.

Ázijské turné má byť, čo sa týka prejdenej vzdialenosti (zhuba 30-tisíc kilometrov), Františkovou dosiaľ vôbec najdlhšou zahraničnou cestou v úrade. Zároveň bude aj jeho prvou zahraničnou cestou od vtedy, ako v septembri 2023 navštívil francúzske mesto Marseille a mohla by sa tak stať akousi skúškou jeho v ostatnom čase podlomeného zdravia.

František vlani v decembri dovŕšil 87 rokov a v uplynulom období ho sužovali viaceré zdravotné ťažkosti. Vlani mal opakované respiračné ochorenia a v poslednom čase sa v dôsledku problémov s kolenom pohybuje s paličkou alebo na invalidnom vozíku. Tento rok už zrušil viacero podujatí, nezúčastnil sa napríklad ani na veľkopiatkovej procesii v Ríme. Na budúci rok však plánuje navštíviť aj Turecko, a to pri príležitosti 1700. výročia Prvého nicejského koncilu, ktorý bol vôbec prvým cirkevným snemom s účasťou biskupov z celého kresťanského sveta.