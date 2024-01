Meteorológovia vydali výstrahy pred hmlou i silným vetrom: Platí aj mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska treba v pondelok ráno rátať s hmlou, v niektorých regiónoch aj so silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstrahy pred hmlou platia pre Banskobystrický, Košický a Žilinský kraj, ale aj pre viaceré regióny Trenčianskeho a Prešovského kraja. Meteorológovia upozorňujú na zníženú dohľadnosť na 50 až 200 metrov.

Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Tvrdošín platia výstrahy pred silným vetrom na horách. V polohách nad 1500 metrov môže vietor nárazovo dosahovať rýchlosť až do 135 kilometrov za hodinu, v priemere až do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do 17.00 h.

