Na Slovensku chýbajú tisíce vodičov kamiónov, pomôcť by mohli ženy

BRATISLAVA - Slovensko podobne ako ostatné európske štáty zápasí s nedostatkom vodičov v logistických firmách, chýbajú ich tisíce. Informovala o tom logistická spoločnosť Raben, podľa ktorej za to môže najmä časová náročnosť profesie a jej nároky na udržanie pozornosti či trpezlivosti. Príchod žien do tejto profesie by však podľa spoločnosti mohol personálnej kríze pomôcť.