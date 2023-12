FOTO Hrôzostrašná nehoda autobusu s kamiónom: Na mieste zasahovala desiatka hasičov, hlásia ranených

Na D8 narazil autobus do kamióna (Zdroj: Twitter/ Policie ČR)

PETROVICE - Pri nehode kamióna s menším autobusom na diaľnici D8 medzi Petrovicami a Libouchcem na Ústecku utrpelo deväť ľudí zranenia. Jeden človek je zranený vážne, štyria sú zranení stredne vážne a štyria ľudia ľahko. Mieri do nemocnice. ČTK to povedal hovorca krajských záchranárov Prokop Voleník. Zvyšných cestujúcich podľa neho odváža hasičský autobus do reštaurácie. Diaľnica je v smere na Nemecko uzavretá.