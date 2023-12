Pornhub odhalil najobľúbenejšie vyhľadávania v roku 2023: Uf, výsledky vám vyrazia dych!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

QUEBEC – Spoločnosť Pornhub zverejnila rebríčky najčastejších vyhľadávaní v roku 2023, čím odhalila svetové divácke návyky v oblasti porna. Ak by ste čakali, že najvyhľadávanejšou kategóriou je pornografický obsah s mladými herečkami, mýlite sa. Tento rok sa niesol v úplne inom duchu.

Ako sa ukázalo, zdá sa, že ľudia majú záujem predovšetkým o staršie pornoherečky. V tomto roku narástol záujem o pornografické materiály so zrelšími ženami o ohromujúcich 69 percent, informuje Pornhub v správe. Vyhľadávania so slovom „babička“ vzrástli o 132 percent, zatiaľ čo výraz „GILF“ vzrástol o významných 168 percent v porovnaní s číslami z roku 2022.

(Zdroj: Getty Images)

Pornhub nedokázal vysvetliť zdanlivo náhodný nárast popularity pornografického materiálu so seniormi, no nárast iných vyhľadávaní sa zdal viac spojený so všeobecnou kultúrou. Najpopulárnejšou kategóriou v tomto roku bola kategória lesieb. Európe však podľa rebríčka dominovala kategória s obsahom zachytávajúci análny sex.

Výrazy „veľký“, „väčší“ a „najväčší“ celkovo celosvetovo vzrástli o 177 percent, zatiaľ čo vyhľadávania obsahujúce výraz „obrovský“ vzrástli o 67 percent. Pornhub tiež odhalil najobľúbenejšie pornohviezdy na webe, pričom prvé miesto obsadila 25-ročná rodáčka z Miami Abella Dangerová. Drobná brunetka porazila Austrálčanku Angelu Whiteovú, ktorá skončila na druhom mieste.

(Zdroj: Profimedia)

Uprostred prebiehajúcich vojen na Ukrajine a na Blízkom východe vzrástli aj vyhľadávania obsahujúce slovo „vojak“, a to o neuveriteľných 332 percent. S rastúcim záujmom o umelú inteligenciu sa tiež zvýšil počet vyhľadávaní výrazu „robot“, konkrétne o 304 percent. Výrazy ako „sexuálny robot“, „AI robot“ a „3D robot“ patrili medzi najobľúbenejšie.