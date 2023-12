Jaroslav Haščák má toho dosť! Vyzýva Lipšica, aby sa prestal vyjadrovať k jeho osobe a ku kauze Gorila

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Jaroslav Haščák vyzýva špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, aby dodržiaval zákon a prestal sa k jeho osobe a ku kauze Gorila verejne vyjadrovať. Daniel Lipšic je totiž z tejto veci od 21.2.2023 na základe vlastného oznámenia zaujatosti vylúčený, čo by malo byť dôvodom k tomu, aby sa zdržal akýchkoľvek verejných komentárov.

V súvislosti s vládnym návrhom novelizácie trestných kódexov sa špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vyjadril k účelu týchto zmien a k ich možným dopadom v prípade ich prijatia aj takto:

Dňa 8.12.2023 uviedol: „návrh na zrušenie špeciálnej prokuratúry nie je o mne, o kolegovi Repovi, Šurekovi či Harkabusovi a Kyselovi, ale je o obvinených a obžalovaných Bödörovi, Výbohovi, Haščákovi a Brhelovi.“.

Archívne video: Jaromír Čižnár komentuje svoju výpoveď na súdnom pojednávaní v kauze Gorila

Včera na tlačovej konferencii Úradu špeciálnej prokuratúry uviedol, že ak prejde v parlamente vládna novela Trestného zákona, budú viaceré trestné stíhania premlčané: „pôjde napríklad o kauzu Gorila, v ktorej je trestne stíhaný obvinený Jaroslav Haščák“.

Opakované nezdržanlivé, až jedovaté výroky od Daniela Lipšica na adresu Jaroslava Haščáka a jeho kauzy počúvame už najmenej dva a pol roka. Výroky Daniela Lipšica na adresu Jaroslava Haščáka porušujú prezumpciu neviny Jaroslava Haščáka, záväzok prokurátorskej nestrannosti Daniela Lipšica, ako aj jeho záväzky ako ex-advokáta nielen Penty, ale aj samotného Jaroslav Haščáka. Ak Daniel Lipšic v minulosti vyhlasoval, že Jaroslav Haščák nebol jeho klientom, verejne klamal.

Dôrazne sa ohradzujeme proti invektíve špeciálneho prokurátora, že zrušenie špeciálnej prokuratúry je o „Haščákovi“.Bez toho, aby sme sa akokoľvek vyjadrovali k ďalšiemu osudu ÚŠP, práve takéto vyjadrenia D. Lipšica len potvrdzujú, že absolútne nezvládol prechod z pozície politika a neskôr advokáta do funkcie vedúceho prokurátora, ktorý má byť nestranný a riadiť sa len zákonom a nie dlhoročnými osobnými nevraživosťami.

Danieal Lipšic sa zároveň k trestnej veci Gorila vyjadruje tak, ako keby len premlčanie bránilo ďalšiemu vedeniu inak zákonného trestného stíhania. V skutočnosti však pre predmetné obvinenie neexistuje žiadny zákonný dôkaz, navyše skutky, ktorých sa mal dopustiť J. Haščák, sú vymedzené zmätočne.

Obvinenie v kauze Gorila vzniesla zaujatá vyšetrovateľka, ktorá si týmto chce zachrániť svoju povesť za zbabrané obvinenie v prípade kúpy nahrávky Gorila (prípad Arpáš). Je to tá istá vyšetrovateľka, ktorá do administratívnej budovy Penty v decembri 2020 poslala 65 ozbrojených príslušníkov Lynx komanda, výsledkom čoho je konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva, ktoré sa Slovenskej republiky pýta, či to náhodou nebolo len divadlo pre médiá. ÚŠP na čele s Lipšicom veľmi dobre vie, že obvinenie je obyčajný paškvil a preto sťažnosť Jaroslava Haščáka proti obvineniu za viac ako rok nepreskúmal a obvinenie Jaroslava Haščáka nezrušil.

Daniel Lipšic je od septembra t.r. známy na základe už preslávenej karikatúry aj ako bojovník proti „temnej strane Sily“, takže od neho ani neočakávame, že by sa zasadzoval za ukončenie nedôvodného a nezákonného stíhania J. Haščáka; tomu totiž bráni jeho dlhé roky pestovaná animozita voči klientovi. Čo si však dovoľujeme napriek Lipšicovým limitom očakávať, je, aby už konečne začal dodržiavať zákon a prestal sa verejne ku klientovi a kauze Gorila ako v danej veci vylúčený prokurátor vyjadrovať.