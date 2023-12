Dolinková je pripravená diskutovať o kratšom fungovaní ambulantných pohotovostí

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Dolinková na Rade Európskej únie o stratégii pre zaistenie dostatku liekov (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

V prípade skrátenia fungovania pohotovostí treba podľa nej inak rozložiť ordinačné hodiny v ambulanciách, a to tak, aby pediatri ordinovali päť dní v týždni. "Aby bola garantovaná a zabezpečená ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti počas dňa," priblížila ministerka.O zvýšení poplatkov za neoprávnenú návštevu ambulantných pohotovostí a urgentov diskutovať neplánuje. "Ja by som do tejto témy nešla, hovorím vyslovene o tom, že pokiaľ sa začne a otvorím diskusiu aj na úrovni pediatrov a ambulancií, ale aj na úrovni nemocníc, tak to bude do tej miery, že sa skrátia ordinačné hodiny do ôsmej a že sa zabezpečí počas celého pracovného týždňa denná ambulantná starostlivosť o deti," dodala.

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zmeny by prezidentka Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Elena Prokopová privítala. "U nás pediatrov je dôležité to skrátenie času preto, aby boli starší kolegovia vôbec schopní utiahnuť ambulancie počas dňa. Sú ochotní riešiť aj viacej sa venovať pacientom počas dňa, pokiaľ sa odbremenia od služby na ambulantnej pohotovosti," doplnila. Je však podľa jej slov potrebné intenzívne rokovať o tom, ako bez zvýšenia poplatkov zabezpečiť to, aby nedošlo k presunu pacientov do nemocníc.

Rezort zdravotníctva pod vedením predchádzajúceho ministra Michala Palkoviča pripravil opatrenia na stabilizáciu pediatrie. Navrhoval skrátenie ordinačných hodín, ale aj zvýšenie poplatkov za návštevu ambulantných pohotovostí a urgentov. Na súbore sa zhodli zástupcovia ambulancií a nemocníc. Parlament však mimoriadnu schôdzu k návrhu neotvoril.