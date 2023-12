Saková vysvetľuje bumerangový návrat Holjenčíka na ÚRSO: Zaslúži si druhú šancu, no moja nominácia to nebola!

Denisa Saková vysvetľuje návrat Holjenčíka. (Zdroj: SITA, Topky/Vlado Anjel)

"Keďže sme odvolali Andreja Jurisa, situáciu bolo treba riešiť. Museli sme dať na čelo úradu niekoho, kto bude od prvého dňa vedieť, čo robí," povedala Saková. Jej oponent, podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Jozef Hajko (KDH) kritizoval minulosť Holjenčíka, keď už na čele ÚRSO bol. Mal podľa neho problémy s dotáciami pre firmy, ktoré produkovali elektrinu z obnoviteľných zdrojov. "Nominácia šéfa ÚRSO je vždy politická. Keby sme boli vo vláde, urobíme to ináč. Nechajme však priestor Holjenčíkovi, ako sa bude správať," uviedol Hajko a dodal, že nezáleží na tom, s akými cenami príde ÚRSO, pretože ceny energií nastavuje vláda.

Ceny energií sa meniť nebudú

Saková pripomenula, že ceny energií sa meniť nebudú a budú na úrovni roka 2023. Bola to podľa nej jedna z hlavných priorít vlády. Hajko si však myslí, že pomoc pre ľudí by mala byť adresná. "Vyznieva to ako plnenie populistických predvolebných sľubov. Táto vláda zastropovala ceny plynu na rovnakej úrovni ako tá predchádzajúca. Ale raz ceny budú musieť skokovo narásť," vyjadril sa Hajko. Saková však uviedla, že vláda nemala dostatok času, ani dát na to, aby pripravila adresnú pomoc. Diskutujúci sa dotkli aj témy balíka opatrení na konsolidáciu verejných financií, a to konkrétne zvýšených zdravotných odvodov pre zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a tzv. samoplatiteľov.

Zdravotníctvo je v zlom stave

"Verejné financie sú v katastrofálnom stave a je potrebné s nimi niečo urobiť. Koaličné rady schválili 18 opatrení, z toho jedno sa týka zvýšenia o 1 % pri zdravotných odvodoch. Spôsobí to približne nárast odvodov o 166 eur na zamestnanca ročne," povedala Saková s tým, že zdravotníctvo je v zlom stave a toto opatrenie mu môže priniesť 360 miliónov eur. Hajko varoval pred tým, že opatrenie môže poškodiť podnikateľov. Je podľa neho potrebné verejné financie konsolidovať, no vláda to nerobí v tých správnych oblastiach. "Návrhy zákonov sa schvaľujú v skrátenom legislatívnom konaní. V jednom návrhu bolo predstavených 18 opatrení. Podnikateľské prostredie bude trpieť," dodal Hajko s tým, že každá firma bude musieť zaplatiť minimálnu daň bez ohľadu na jej hospodársky výsledok.