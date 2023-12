Dohoda ministrov energetiky EÚ prispieva k stabilite cien za energie, tvrdí Saková

Denisa Saková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRUSEL - Dohoda, ktorú v utorok v Bruseli dosiahli európski ministri pre energetiku, prispieva k stabilite cien za energie. Uviedla to ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre energetiku, informuje spravodajca. Saková sa na úvod poďakovala všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby Slovensko dostalo výnimku z 12. balíka sankcií EÚ voči Rusku. Európska komisia uvedený sankčný balík predstavila v pondelok (18. 12.).

Podľa jej slov pre Slovensko to znamená pokračovať v predaji výrobkov z dovážanej ruskej ropy do Česka a na Ukrajinu, čo zvýši príjem do štátneho rozpočtu a zachová zamestnanosť v bratislavskej rafinérii. Rokovania ministrov pre energetiku Saková označila za úspešné, lebo sa podarilo odsúhlasiť predĺženie platnosti balíka troch nariadení predložených ešte v roku 2022.

"Prvé nariadenie hovorí o zastropovaní cien plynu v prípade krízy, druhé o tom, že členské krajiny budú v prípade energetickej krízy solidárne, čo sa týka dodávok plynu, a že na dobrovoľnej báze môžu uzatvárať kontrakty na nákup plynu, a tretie nariadenie uľahčuje podporu obnoviteľných zdrojov tým, že sa zefektívňuje proces povolení a zapájania obnoviteľných zdrojov do energetických systémov členských krajín," dodala Saková.

Žiadna krajina EÚ by nemala zostať bez plynu

Spresnila, že princíp solidarity má zaistiť, že žiadna krajina EÚ nezostane bez plynu v prípade, ak zlyhajú dohodnuté dodávky a neohrozí to ani podniky ani zraniteľné obyvateľstvo. Uviedla, že Slovensko, ktoré má naplnený zásobník plynu, zatiaľ nedostalo žiadnu prosbu o pomoc, dodávky plynu do Európy naďalej prúdia, ale v prípade krízy je pripravené poskytnúť pomocnú ruku iným štátom.

Dohoda na Rade ministrov podľa jej slov prispieva k stabilite cien energií v EÚ, čo prispieva k zachovávaniu konkurencieschopnosti priemyslu a životnej úrovne obyvateľstva. EÚ od januára zaisťuje možnosť spoločných nákupov plynu cez agregované ponuky a dopyt. Saková povedala, že Slovensko sa na tomto procese priamo nezúčastňuje, ale funguje ako pozorovateľ. Na Rade ministrov prostredníctvom videoprenosu vystúpil aj ukrajinský minister pre energetiku. Saková spresnila, že svojim rezortným partnerom z EÚ poďakoval za materiálnu pomoc, ktorá pomohla zachovať fungovanie energetického systému na Ukrajine.

Rokovania jadrovej aliancie

Za významné považuje aj rokovania "jadrovej aliancie", skupiny krajín vedenej Francúzskom, ktoré sa zhodli, že jadrová energia má mať pevné miesto v energetickom mixe členských krajín a z hľadiska podpory eurokomisie rovnaký význam ako obnoviteľné zdroje energie. "Vypracováva sa energetická koncepcia na rok 2040 a takéto nastavenie jadrovej energie by malo byť zachované", odkázala Saková.

Ministerka svoj pobyt v Bruseli využila aj na stretnutie s výkonným podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, aby mu predstavila spoločnú iniciatívu viacerých krajín strednej Európy, ktoré žiadajú, aby neprestali dodávky ruského plynu cez Ukrajinu ani v roku 2025