Svet sa pripravuje na katastrofu: Výpadok internetu na celé týždne by nás uvrhol do doby kamennej! Príde to už v januári

SVET – Podľa najnovšej štúdie Kráľovskej astronomickej spoločnosti by sme sa hneď na začiatku ďalšieho roka mali pripraviť na hrozivý scenár pre celú modernú spoločnosť. Na našu planétu sa zo slnka dovalí búrka, ktorej sila by mohla hneď na niekoľko týždňov narušiť internetové pripojenie, či elektrické siete po celom svete. Pri silnejších výbojoch by sme sa tak mali pripraviť na návrat do doby kamennej.

Ako nedávna štúdiua ukazuje, slnečná aktivita sa k svojmu vrcholu dostane skôr, ako vedci očakávali. V priebehu vyvrcholenia slnečného cyklu dochádza v pravidelných cykloch, na ďalší by sme sa podľa expertov mali pripraviť už v januári budúceho roka. Nové zistenia tak negujú tvrdenia NASA, podľa ktorých bolo nové „slnečné maximum“ očakávané až v roku 2025.

Tieto cykly sa opakujú každých 11 rokov a práve teraz sa chýli k najhoršej fáze. V priebehu vyvrcholenia slnečnej aktivity tak zo slnka vyrážajú magnetické búrky či výrony koronálnej hmoty (zelektrizovaný magnetický plyn, ktorý je zo slnka do vesmíru vyvrhnutý rýchlosťou 20 až 2000 kilometrov za sekundu). Zatiaľ čo tieto javy v minulosti nepredstavovali výraznejší problém, s príchodom moderných technológií sa stávajú viac a viac nebezpečnými. Elektromagnetická búrka ohrozuje satelity, energetické siete či komunikačné systémy.

Keď slnko prechádza do svojho maxima, na jeho povrchu sa začínajú množiť tmavé škvrny. Ich množstvo sa však na prelome novembra a decembra rapídne zvýšilo. Pri intenzívnejších slnečných búrkach sa môže vrchná časť atmosféry zeme rozširovať smerom von. V priebehu tohto javu sa zvyšuje trenie na satelitoch, ktoré môže viesť k ich odchýleniu z obežnej dráhy či znižovaniu ich životnosti. Silnejšie búrky ich môžu dokonca priamo poškodiť, to sa však týka aj elektrických rozvodov či internetu po celom svete.

„Internet dospel v čase, keď bolo Slnko relatívne pokojné, a teraz sa dostáva do aktívnejšieho obdobia,“ povedal pre Fox Peter Becker, vedec a profesor fyziky a astronómie na Univerzite Georga Masona. Podľa Beckera však hrozí aj čierny scenár, pri ktorom by sme sa ocitli priamo v dobe kamennej! Solárna búrka môže spôsobiť výpadok internetu na celé týždne, ba až mesiace. Trval by tak dlho, pokiaľ by nedošlo k všetkým potrebným opravám siete.

Podľa Beckera by tento jav mal katastrofické následky. Len v USA by takáto strata internetu predstavovala stratu až 20 miliárd dolárov denne! K týmto stratám by dochádzalo až dovtedy, pokiaľ by internet nezačal opäť fungovať.

Na silné slnečné búrky však podľa profesora pripravení nie sme. Pracujú tak na novom systéme, ktorý by dokázal organizácie po celom svete pred búrkou varovať včas, mohli by sa tak vyhnúť nenahraditeľným škodám. Mali by tak dostatok času aby satelity prepli do núdzového režimu alebo od siete odpojili transformátory, čím by sa vyhli ich spáleniu.