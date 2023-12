Vláda bude rokovať o preplatení výdavkov súvisiacich s ochorením COVID-19

(Zdroj: Getty Images)

Mala by tiež riešiť poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca. Predĺžiť by sa mal do konca marca 2024. Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach sa má znížiť na sumu maximálne 12 eur za noc na osobu nad 15 rokov a maximálne šesť eur za noc pre dieťa do 15 rokov.

archívne video

Tlačová konferencia Ladislava Kamenického, Erika Tomáša a Zuzany Dolinkovej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Ministri budú rokovať aj o ukončení nájomnej zmluvy so spoločnosťou Danubia Invest

Dôvodom má byť neplatenie nájomného a nenaplnenie účelu zmluvy. Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec (Hlas-SD) predložil na rokovanie materiál, ktorým poukazuje, že vo vnútroštátnom právnom poriadku nie je náležite prebraných niekoľko záväzných právnych aktov Európskej únie. Lehota na transpozíciu uplynula 30. novembra.