AKTUÁLNE Takto vyzerá doprava v Bratislave! Hlásené sú aj viaceré nehody

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nehoda je hlásená na Gagarinovej ulici smerom do centra. Treba počítať so zdržaním do desať minút. Kolóny sa pre nehodu tvoria aj na diaľnici D2 v smere k tunelu Sitina.

Archívne video: Nehoda na Košickej ulici v Bratislave

Nehoda na Košickej ulici v Bratislave (Zdroj: Topky/ Maarty)

Vodiči si počkajú 15 až 20 minút na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 aj po starej ceste. Tiež sa zdržia 15 minút na bratislavskej diaľnici D1 v úseku od Zlatých Pieskov cez Prístavný most do Petržalky. Rovnako sa zdržia aj na Račianskej ulici smerom do centra.

Kolóny sú hlásené aj v smere Dunajská Lužná - Rovinka a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji, kde si vodiči počkajú do 15 minút. V smere Malinovo - Most pri Bratislave si vodiči počkajú do desiatich minút. Do 15 minút si postoja aj v oboch smeroch na trase Blatné - Senec. Tiež sa 15 minút zdržia na trase v Dunajská Lužná - Rovinka.