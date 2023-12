Odchod do dôchodku v sedemdesiatke? Pozrite sa, kedy ste na rade práve vy! Títo ľudia sa prepracujú až do hrobu

Sociálna poisťovňa radí, ako pri rodičovskom dôchodku nestratiť ani cent: Riešenie je na dosah ruky. (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA – Zastropovanie veku odchodu do dôchodku je už dávno passé. Novela zákona, ktorej časti už poznáme od začiatku tohto roka priniesla do prvého dôchodkového piliera zmeny, ktoré, iste, nebudú každému po chuti. Zatiaľ čo podľa pôvodného systému sa do dôchodku malo odchádzať v presne stanovenom veku, podľa nových pravidiel bude tento vek určovaný podľa premysleného automatu. Nové pravidlá však môžu spôsobiť, že nové generácie sa prepracujú až priamo do hrobu!

Najväčšou zmenou nového systému je koniec zastropovania veku odchodu do penzie. Ten po novom nebude pevne stanovený v tabuľke, určovať by ho tak bude automat naviazaný na strednú dĺžku života, píše portál Pravda. Do nového systému tak zapadnú všetci ľudia narodení od roku 1967. Ľudí, ktorí budú chcieť odísť do dôchodku v roku 2024 sa však nové pravidlá netýkajú. Táto skupina ľudí sa bude ešte stále riadiť pôvodnými pravidlami, stanovenými v doteraz platnom tabuľkovom systéme.

„Tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966. V podstate sa tak jej platnosť končí v roku 2030, takže odvtedy už bude odchod do penzie rásť automaticky podľa strednej dĺžky života. Mechanizmus zvyšovania bude približne rovnaký ako ten, podľa ktorého sa vytvárala tabuľka. Odchod do dôchodku sa bude posúvať zhruba o jeden až dva mesiace ročne. Štát aj potom umožní ľuďom odísť do penzie skôr podľa počtu detí. Okrem toho je od tohto roku možné odísť do dôchodku aj po 40 odpracovaných rokoch,“ píše FinSider.

Podľa portálu sa tak dôchodkový vek v roku 2024 predĺži o dva mesiace. „Napríklad ešte pred koncom tohto roka môžu do penzie odísť bezdetní ľudia narodení v roku 1960. O odchod do penzie môžu žiadať len podľa dátumu ich narodenia. To znamená, že ak sa niekto narodil napríklad v novembri 1960, do dôchodku môže odísť v rovnakom mesiaci tohto roka. Dôchodkový vek ešte môže dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa,“ dodáva portál.

„Pravidlom veku a rovnakého mesiaca narodenia sa už nemôžu riadiť ľudia, ktorí plánujú odchod do penzie v budúcom roku. Dôchodkový vek v roku 2024 totiž pri bezdetných ženách a mužoch dosiahne úroveň 63 rokov a dva mesiace. Keď sa niekto narodil napríklad hneď v januári roku 1961, nárok na odchod do penzie mu vznikne až v marci budúceho roka. Ak niekto narodený v rovnaký deň a rok vychoval jedno dieťa, žiadosť o penziu môže posielať už v septembri tohto roka,“ doplnili.

Dôchodkový vek sa však aj po zmene legislatívy bude upravovať podľa toho, koľko detí jednotlivý pracujúci vychoval. Dôchodkový vek sa tak podľa nových pravidiel bude aj naďalej znižovať o pol roka za každé dieťa.

„Napríklad ľuďom, ktorí sa narodili v roku 1993, sa dôchodkový vek zvýši približne o tri roky oproti ročníku narodenia 1966. Inak povedané, za 27 rokov vzrastie dôchodkový vek o tri roky, teda každý rok približne o 1,3 mesiaca,“ zhodnotil portál Oranžová obálka.

Zmena môže nastať v prípade, ak začne stredná dĺžka života klesať. Podľa nastavenia nového automatu by sa tak mal znižovať aj vek odchodu do dôchodku. Tento krok by však podľa radu ekonómov mal pomôcť pri stabilizácii dôchodkového systému. Pripomínajú, že na Slovensku v posledných rokoch ubúda produktívnych a pracujúcich ľudí, ktorí sa na dôchodky skladajú. Zato počet penzistov, ktorí dôchodky poberajú sa aj naďalej zvyšuje.