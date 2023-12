Vyplatíme 13. penzie aj rodičovský dôchodok, potvrdil Fico: Danko hovorí o víťazstve SNS

(Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann)

archívne video

Minister práce Erik Tomáš k 13. dôchodkom (Zdroj: Facebook/ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Podľa výrokov Roberta Fica by sa mali v roku 2024 zachovať rodičovské dôchodky, ktoré budú penzistom doručené rovnako, ako sľubované 13. penzie. Zachovať by sa mali aj dve percentá pre mimovládne organizácie, naznačil premiér.

„Môžem potvrdiť, že v roku 2024 bude vyplatený ľuďom plný 13. dôchodok, teda v tej kategórii, v ktorej sa nachádza daný dôchodca a zároveň môžem potvrdiť, že zostáva zachovaný aj rodičovský dôchodok,“ povedal premiér pre RTVS.

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa predsedu SNS Andreja Danka ide o prvé víťazstvo Slovenskej národnej strany v rámci presadzovania svojej agendy. „Náš návrh je, aby bol vyplácaný jednorazovo budúci rok v septembri, aby to nedostávali rodičia sekano, aby boli jasnejšie pravidlá tak, aby sa rodičia, ktorí vychovali dieťa, k tej dávke dostali,“ osvetlil Danko.

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Opozícia má výhrady: Mali by sme hovoriť o adresnej pomoci!

Proti vyjadreniam vládnych predstaviteľov sa postavil predseda KDH Milan Majerský. „Všetky vyspelé krajiny vždy hovorili o adresnej pomoci, aby to nebola pomoc všetkým plošne a rovnako, ale aby tí najviac odkázaní dôchodcovia dostali viac-menej odkázaní menej a tí, čo možno sú najlepšie na tom, aby dostali iba niečo. Povedzme si rovno, máme z jeden a pol milióna dôchodcov 500-tisíc, ktorým po zaplatení služieb spojených s bývaním, nájmov a energií ostáva iba 50 centov na deň. Veď tým sa malo pomôcť omnoho viac,“ tvrdí šéf kresťanských demokratov.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do opozície proti navrhovaným riešeniam sa napokon postavila aj SaS. Podľa Karola Galeka je na stole otázka, ako chce vláda súčasne konsolidovať verejné financie a rozdávať štedré sociálne opatrenia súčasne. „Opäť sa budeme hýbať nejakou cestou zvyšovania daní? A kto na do doplatí, opäť to budú iba podnikatelia, opäť to budú iba ľudia. Do jedného vrecka budú musieť tí ľudia vkladať to sú tie dane a z druhého vrecka bude Róbert Fico následne vyťahovať a rozdávať,“ povedal Galek.

TK strany Saska Výzva ministerstvu hospodárstva. Slovensko môže prísť o takmer 2 milióny eur (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)