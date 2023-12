Prezidentka si želá, aby sa dlh voči zdravotne znevýhodnením darilo znižovať

Zuzana Čaputová (Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová)

BRATISLAVA - Nedeľný Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím pripomína podľa prezidentky Zuzany Čaputovej dlh voči spoluobčanom so zdravotným znevýhodnením v podobe vytvárania podmienok na dôstojný život v školách, pracoviskách, komunitách. Želá si, aby sa darilo tento dlh znižovať a aj títo ľudia mohli na Slovensku žiť šťastné životy a dokázali realizovať svoj potenciál. Uviedla to na sociálnej sieti.

"Nedokážeme okamžite odstrániť všetky bariéry, ktorým u nás čelia ľudia so znevýhodnením, ale dokážeme sa zbaviť bariér, ktoré si vytvárame v našich hlavách, a snažiť sa v našom okruhu vytvárať prijímajúce a rešpektujúce prostredie," skonštatovala hlava štátu. Ako poukázala, rodičov detí so zdravotným znevýhodnením bolí, keď sú ich deti s inakosťou vylučované, nedokážu si nájsť priateľov alebo keď ich nechcú prijať do škôlky.

Naopak, pomáhajú podpora, empatia a prejavy normálneho človečenstva. Prezidentka sa tento rok zapojila i do kampane Aj my sme tu, ktorú organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. "Je dôležité, aby sme v každodennom zhone a zaujatí vlastnými problémami nezabúdali na tých, ktorí to majú v živote ťažšie," dodala.