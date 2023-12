Čaputová reaguje na rušenie špeciálnej prokuratúry: Je to neprípustný zásah do fungovania zabehnutej schémy!

Čaputová rázne reaguje na plány koalície rušiť ÚŠP. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

VIDEO Reakcia prezidentky na plány koalície zrušiť ÚŠP:

Prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že náhle rušenie špeciálnej prokuratúry bez odbornej diskusie je vážny problém (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Inštitúcia mala svoj účel

Prezidentka v prejave uviedla, že jej nedáva zmysel, aby bol tento zákon pretlačiť v skrátenom legislatívnom konaní. "Všetky tieto navrhované zmeny sa majú udiať v skrátenom legislatívnom konaní. Bez odbornej diskusie. Súčasťou navrhovanej zmeny je aj zrušenie ÚŠP. Táto inštitúcia vznikla na Slovensku pred 20 rokmi za účelom boja s organizovanou kriminalitou a korupciou," pripomenula verejnosti prezidentka.

"Nie sú na to reálne dôvody, mne tam tie dôvody chýbajú. Neviem, ako by sa to malo uskutočniť bez odbornej diskusie," skonštatovala s tým, že do tohto procesu už začala hovoriť aj Európska komisia. "Zrušenie ÚŠP predstavuje výraznú zmenu fungujúcej zmeny orgánov na presadzovanie spravodlivosti," povedala rázne hlava štátu. "Samotná rada prokurátorov, tvorená reprezentatmi krajských prokuratúr však tvrdí, že tento krok by viedol k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii. Zároveň dôrazne odmietajú, aby k takýmto zásadným zmenám dochádzalo skrytým spôsobom, vynechaním štandardného legislatívneho procesu," pokračuje Čaputová.