Šok Slovenky (37) počas dovolenky v Afrike: V obchode prišla k pokladni a tam... pozrite na tú FOTO!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

NAMÍBIA - Na tento pobyt určite len tak nezabudne! Afrika je krásny a exotický kontinent, najmä pre našinca. Presvedčila sa o tom Slovenka Katka, ktorá tam nedávno trávila dovolenku. Jedného dňa si zašla nakúpiť do miestneho obchodu a aha, na čo tam naďabila!

Katka sa v novembri, keď v našich zemepisných šírkach už panuje hlboká jeseň, vybrala do Afriky za teplom a novými zážitkami. Miestna sprievodkyňa zobrala jej skupinu do domorodej osady, kde sa mohli zoznámiť s miestnymi tradíciami a oblečením. Turisti im za odmenu nakúpili jedlo v miestnom supermarkete.

Stáli tam tri polonahé bosé ženy!

Najväčší kultúrny šok zažila 37-ročná Slovenka počas nákupov v mese Opuwo na severozápade krajiny. Samotný obchod podľa nej pripomína skôr americký Walmart než africký trh. "Obrovské kopy naukladaného cukru, cestovín, mlieka, coca coly či 50-kilové vrecia múky, ktoré si tam ľudia bežne kupujú," priblížila. A potom prišla k pokladni. "Stáli tam tri polonahé bosé ženy s hlinou vo vlasoch! Tie sme tam naozaj nečakali," pokračuje Katka.

(Zdroj: Tip čitateľa)

Na druhý deň zašla znova do toho istého obchodu. Pred ním stál DJ, ktorý púšťal hudbu na celú ulicu a do toho rozprával o aktuálnych zľavách. Iba pár metrov od neho stálo niekoľko domorodoých obnažených žien, jednoducho absolútny kontrast medzi modernou a domorodou Afrikou.

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

Globálne otepľovanie ich vyháňa do miest

Ženy pochádzali z kmeňa Himbo. Napriek tomu, že väčšina z jeho členov stále žije mimo civilizácie, globálne otepľovanie ich vyháňa po vodu a základné potraviny do miest. Domorododcov vidno postávať pri cestách, ako si pýtajú vodu do prázdnych bandasiek alebo predávajú vlastnoručne vyrobené náramky či misky. Ich najčastejším pokrmom je kaša z kukuričnej múky a vody. Keďže je počas obdobia veľkého sucha ťažké zohnať a dopestovať kukuricu, musia ju ísť nakupovať do obchodov, a preto je ľahké ich zahliadnuť v uliciach Opuwa.