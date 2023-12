Poslanec SaS sa zbláznil: V jednej bunde chodieva dvadsať rokov, pozrite sa na to mladé ucho na FOTO!

Hlina chodí v tej istej bunde už tri desiatky rokov. (Zdroj: Facebook/Alojz Hlina)

BRATISLAVA - Azda každý, kto dnes sleduje slovenskú politiku, už pozná 150. kandidátky SaS Alojza Hlinu. Jeho prostoreké vystúpenia v parlamente a často aj zásadné statusy často vyvolávajú množstvo emócií. Teraz je to ale zvláštne, lebo politik sa rozhodol ukázať v tej istej bunde, ktorú už obliekal pred neuveriteľnými dvadsiatimi rokmi.

Prezliekač kabátov?

Hlina sa pri tejto príležitosti ihneď chytil častej kritiky, ktorá mu "prischla" po prestupe z OĽaNO do KDH, potom do Dobrej voľby a teraz do SaS. "Na Facebooku som veľmi často označovaný rôznymi milými prívlastkami. Prezliekač kabátov je jeden z najčastejších," zažartoval si na úvod.

(Zdroj: Facebook/Alojz Hlina)

Fotka, ktorá všetko dokazuje

Sám priznal, že ho riadne prekvapila fotografia od jeho manželky, ktorá mu ukázala pravdu o dlhovekosti jeho obľúbenej bundy. "Však ok, ale včera ma manželka upozornila na moju bundu, ktorú s prestávkami vraj nosím už viac ako dvadsať rokov. Zdokladovala mi to fotkou, ktorá má vraj minimálne dvadsať rokov. Som to ja, a bunda je tá istá. Má pravdu, túto bundu mám fakt rád a nosím ju rád, neprezliekam. Ak je niečo dobré, kvalitné a funkčné, neprezliekam..." dodal Hlina zrejme aj s politickým podtónom.