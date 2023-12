Schôdza NR SR o nedôvere ministrovi vnútra bola zbytočne dlhá, tvrdí publicista Hrabko

Juraj Hrabko (Zdroj: TASR/Michal Svitok)

BRATISLAVA - Opozícia má právo iniciovať mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR s cieľom vysloviť nedôveru členovi vlády kedykoľvek na to vidí dôvody, bez ohľadu na to, že jej reálne šance odvolať ministra sú malé. Rokovanie parlamentu o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Matúšovi Šutaj Eštokovi (Hlas-SD) však bolo kvôli obštrukciám opozície aj koalície zbytočne dlhé. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.