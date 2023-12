Ktorým produktom v slovenských obchodoch sa dá naozaj veriť? ZOZNAM najdôveryhodnejších značiek! Výsledky vás šokujú

(Zdroj: Getty Images)

archívne video

Otvorenie druhej časti nákupného centra Eurovea (Zdroj: Topky/Maarty)

Vyrovnanosť súťaže má podľa firmy ATOZ zdôrazňovať fakt, že jednotlivé firmy sa do súťaže nemôžu prihlásiť. O titul najlepšej značky tak musia zabojovať v spravodlivom súboji. „Samotné značky sa do prieskumu nemôžu nominovať, o titul totiž automaticky bojuje desať najsilnejších značiek s najvyšším objemom predaja v danej kategórii. To zaručuje, že súťažia skutočne relevantné značky. Organizátor kategórie aktualizuje a pridáva ďalšie tak, aby korešpondovali so situáciou na trhu. Tento rok sa o priazeň spotrebiteľov uchádzalo viac ako 700 značiek v 85 kategóriách, z ktorých bolo až 19 nových,“ píŠe projektová manažérka ATOZu Veronika Trembáčová.

(Zdroj: ATOZ Marketing Services, doveryhodneznacky.sk)

„Ocenenie Najdôveryhodnejšia značka má tú prednosť, že je otvorené všetkým značkám na trhu, ktoré majú vo svojej kategórii významné miesto. Žiadna téma nie je tabu, pretože iba tak možno objektívne opísať nákupné správanie a zmeny v spoločnosti. Aj preto sme najnovšie otvorili kategóriu Predajca erotického tovaru, kde zvíťazila značka Erotic City. Práve tu ide primárne o dôveru a zároveň pozitívne vnímame snahu predajcov o odtabuizovanie témy sexu, ktorá, hoci sa o tom verejne nerozprávame, má veľký vplyv na naše psychické zdravie,“ dodáva.

(Zdroj: ATOZ Marketing Services, doveryhodneznacky.sk)

Na prvých priečkach sa tak umiestnili aj známe značky, akými sú slovenské firmy Magnesia a Tatratea, či zahraničná Milka. Slovenské firmy aj v tejto súťaži ukázali, že sa nemajú za čo hanbiť. Spomedzi mnohých konkurentov sa tak vo finálnom zozname najlepších značiek umiestnilo množstvo domácich výrobcov.

(Zdroj: ATOZ Marketing Services, doveryhodneznacky.sk)

V každoročnej súťaži sa tak opätovne umiestnili aj stálice, ktoré titul najdôveryhodnejšej značky vyhrali už viackrát po sebe. „Mnohé značky obhájili svoje víťazstvo z minulého roka, no niektoré kategórie priniesli na najvyššom stupienku zmenu. Napríklad v kategórii Prípravky na nádchu vystriedala minuloročného víťaza značka Olynth. V kategórii Prípravky na bolesť chrbta, kĺbov a svalov a Porovnávacie portály poistenia tento rok zvíťazili značky Flector a Superpoistenie.sk,“ píše ATOZ.

(Zdroj: ATOZ Marketing Services, doveryhodneznacky.sk)